Nike hat den Umsatz und Gewinn im 2. Quartal dank starker Online-Verkäufe und einer hohen Nachfrage in China und Nordamerika kräftig gesteigert. In den drei Monaten bis Ende November kletterte der Umsatz um 10% auf 9,37 Mrd $. Der Gewinn wuchs ebenfalls um 10% auf 847 Mio $. Im Heimatmarkt Nordamerika, in dem Nike zeitweise geschwächelt hatte, gab es ein Umsatzplus von 9%. Nike konnte dort mehr hochpreisige Schuhe verkaufen. Interne Änderungen sorgten zudem dafür, dass neue Produkte schneller ... (Volker Gelfarth)

