"Auf diesen Tag haben wir gewartet" singt die deutsche Elektropop-Band Glasperlenspiel in dem Tauf-Song "Unsere Zeit" von TUI Cruises. Heute hatte das Warten nun ein Ende: Glasperlenspiel-Sängerin Carolin Niemczyk taufte in Lissabon das neue Kreuzfahrtschiff der Hamburger Reederei, die neue Mein Schiff 2. Damit feierte auch der Hafen von Lissabon eine Premiere, denn erstmals wurde vor der Kulisse der berühmten Ponte 25 de Abril ein Kreuzfahrtschiff getauft. Durch das Hissen der Taufflagge wurde der Mechanismus für den obligatorischen Fall der Champagnerflasche am Bug des Schiffes ausgelöst. Mit ihrem großen Tag hatte sich die Taufpatin im Vorfeld intensiv beschäftigt: "Ich habe zu Hause ausführlich geübt, wie man die Champagnerflasche am besten zerschlägt und so langsam wurde es teuer. Aber ich wollte ja gut vorbereitet sein", scherzte sie am Vormittag. "Ich freue mich darauf, nach der Taufe noch einige Tage an Bord zu verbringen. Denn ich fühle mich zuhause, sobald Wasser in der Nähe ist. Sich dann noch in der Kabine seinen ersten Kaffee machen zu können und vom Balkon den Blick aufs Meer zu genießen ist für mich Entspannung pur."



Auf den Spuren der Entdecker: Lissabon als Ausgangspunkt für Abenteuer



Unter dem Motto "Auf Entdeckerkurs" wurden die Gäste an Bord bei der Taufinszenierung von einem Nachfahren des sagenumwobenen portugiesischen Seefahrers Magellan eingeladen, in fremde Welten aufzubrechen. "Lissabon ist die Stadt der Entdecker - von hier aus starteten sie zu ihren großen Abenteuerfahrten in die noch unbekannte Welt. Auch wir ermutigen unsere Gäste, mit uns neue Horizonte zu entdecken. Daher freuen wir uns, den Abschluss unserer ersten Expansionsphase hier in Lissabon zu feiern", sagte Wybcke Meier, CEO von TUI Cruises. Mit sieben Kreuzfahrtschiffen, darunter sechs Neubauten, hat TUI Cruises die aktuell modernste und umweltfreundlichste Flotte der Welt.



Gegen 20:00 Uhr hatte die neue Mein Schiff 2 die Leinen losgemacht und war auf Taufposition gefahren. Ein mit LED-Lichtern bestückter Mast in der Mitte des Pooldecks verwandelte das moderne Kreuzfahrtschiff in ein Segelschiff: In fünf verschiedenen Szenen wurden nacheinander einzelne Kontinente und Länder vorgestellt. Vor der eindrucksvollen und unvergleichlichen Kulisse auf dem Fluss Tajo mit dem architektonischen Wahrzeichen der Ponte 25 de Abril sprach Carolin Niemczyk dann ihren Taufspruch und brachte die Champagnerflasche am Bug der neuen Mein Schiff 2 zum zerschellen. Nach einem beeindruckenden Feuerwerk eröffnete die Taufpatin mit einem Auftritt ihrer Band Glasperlenspiel auf dem Pooldeck die Taufparty mit 2.800 Gästen an Bord.



Besondere Momente brauchen besondere Kleider



Ein Raunen ging durch die Menge, als Carolin Niemczyk in einem Traum aus blauer Spitze aufs Pooldeck schritt. Eingekleidet wurde die Taufpatin vom keinem geringeren als dem deutschen Designer Guido Maria Kretschmer: "Eine einzigartige Robe wird zu ganz besonderen Anlässen ausgeführt, kann einen sehr lange begleiten und bekommt viel von der Welt zu sehen - genauso ist es auch bei den tollen Kreuzfahrtschiffen von TUI Cruises", so Kretschmer.



Taufreise neue Mein Schiff 2



Unter dem Motto "Auf Entdeckerkurs" war die neue Mein Schiff 2 mit ihren Gästen bereits am 3. Februar in Bremerhaven zur zwölftägigen Taufreise Richtung Sonne aufgebrochen. Nach Aufenthalten in La Coruna/Spanien und Leixoes/Portugal liegt sie drei Tage in Lissabon, bevor sie über Cadiz/Spanien und Arrecife/Lanzarote nach Las Palmas/Gran Canaria fährt. Bei den anschließenden Willkommensfahrten können die Gäste aus zwei unterschiedlichen Routen wählen: Dabei steuert die neue Mein Schiff 2 entweder Madeira, La Gomera, La Palma und Teneriffa an oder aber Madeira, Fuerteventura, Lanzarote und Teneriffa. Im Sommer ist die neue Mein Schiff 2 ab Palma de Mallorca auf verschiedenen Routen im Mittelmeer unterwegs, bevor sie im Oktober dann Richtung Karibik aufbricht.



TUI Cruises ist ein Gemeinschaftsunternehmen der TUI AG, dem weltweit führenden Touristikkonzern, und des global tätigen Kreuzfahrtunternehmens Royal Caribbean Cruises Ltd. Das Unternehmen mit Sitz in Hamburg bietet seit Mai 2009 Urlaub auf dem Meer für den deutschsprachigen Markt an. Mit seinem Konzept richtet sich TUI Cruises vor allem an Gäste, für die Freiraum, Großzügigkeit, Qualität und individueller Service im Mittelpunkt stehen. Im Rahmen des Premium Alles Inklusive-Angebots sind an Bord der Mein Schiff Flotte die meisten Speisen und Getränke, die Nutzung des SPA- & Sport-Bereichs aber auch das vielfältige Unterhaltungsprogramm bereits im Reisepreis enthalten. Die Flotte von TUI Cruises verfügt über eine Bettenkapazität von rund 17.800 (Mein Schiff 1/neue Mein Schiff 2: jeweils 2.894, Mein Schiff 3 & 4: jeweils 2.506, Mein Schiff 5 & 6: jeweils 2.534, Mein Schiff Herz: 1.912). Ein weiterer Schiffsneubau, die Mein Schiff 7, ist für 2023 geplant. Für 2024 und 2026 hat TUI Cruises zwei LNG-Neubauten bei der italienischen Werft Fincantieri in Auftrag gegeben. Das Flottenwachstum erfolgt nachhaltig, denn umweltbewusstes unternehmerisches Handeln ist fest in den Unternehmenswerten von TUI Cruises verankert. Die neuen Schiffe setzen in Sachen Umweltfreundlichkeit neue Standards.



