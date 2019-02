Die Aktie von Evotec ist am Freitag zum Ende der Woche minimal nach unten gefallen. An sich ist dieser Umstand nicht bedeutend. Allerdings ist die Aktie damit weiter und jetzt spürbarer auf weniger als 20 Euro gefallen. Dies wiederum bewerten Chartanalysten als spürbaren Nachteil. Denn die Aktie habe damit die bis dato vorhandene Untergrenze im Chartbild zumindest nicht zu 100 % verteidigen können. Das heißt, das an sich positive und weiterhin sehr gute Bild im Chart hat zumindest einen kleinen ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...