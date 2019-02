Gewinnwachstum bei den alten Autoherstellern? Fehlanzeige! Zwar liegen die KGVs bei GM, Daimler oder BMW zwischen 6 und 7 - doch in den nächsten drei Jahren erwarten Analysten quasi keine Verbesserung. Frischen Wind in die Branche bringt Tesla - der Umsatz soll sich laut Schätzungen in vier Jahren noch einmal mehr als verdoppeln. Zudem sollen ab 2019 auch erste Gewinne auf Jahressicht erzielt werden. Anleger lieben diese Dynamik - doch sie hat ihren Preis. "Tesla ist teuer", so die einhellige Meinung. Wie teuer und was geschehen muss, um in diese Bewertung hineinzuwachsen zeigen folgende Grafiken.

Den vollständigen Artikel lesen ...