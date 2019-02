München (ots) -



Bevor die Weltreise zu Ende geht, campt die Familie auf eine besondere Art



- Neue Doppelfolge über Deutschlands wohl bekannteste Millionärs-Familie - Montag, 11. Februar 2019, um 20:15 Uhr bei RTL II



Insgesamt vier Jahre waren Robert und seine Mädels mit der "Indigo Star" auf Weltreise. Bevor es für die Geiss-Yacht in den Heimathafen von Monaco geht, strandet die Familie auf einer kleinen Insel zwischen Korsika und Sardinien. Dort verbringen die Geissens eine Nacht in Zelten und unter freiem Himmel. Auch wenn sich die Weltreise zum Ende neigt - die Abenteuer gehen weiter.



Die Geissens tauschen für eine Nacht Kingsize-Betten gegen Luftmatratzen. Schon vor der Weltreise hatte Robert eine komplette Ausstattung gekauft, die bis jetzt auf ihren ersten Einsatz gewartet hat. Natürlich fällt der Trip im Stil der Millionäre etwas glamouröser aus und entwickelt sich zum V.I.P. Camping. Mit Schrecken stellt Shania fest, dass es auf der Insel kein W-Lan gibt... Und dann droht auch noch die Flut, mit der keiner gerechnet hat, die Zelte zu zerstören.



Nach vier Jahren Weltreise kehrt die "Indigo Star" in ihren Heimathafen zurück. Zuvor will Robert mit einer großen Aufräumaktion Platz schaffen und ausmisten. Die Familie hat so viele Orte bereist und Mitbringsel eingekauft, dass die Yacht aus allen Nähten platzt. Doch Carmen plant bereits, was sie mit dem neuen Platz anstellen könnte. Ob das Kapitän Ivan, der für jeden gewonnenen Zentimeter dankbar ist, gefallen wird?



Für die Einfahrt in den Hafen von Monaco hat sich Robert für seine Yacht eine standesgemäße Dekoration einfallen lassen: Die Fahnen, die die Familie von jedem Ziel mitgebracht haben, werden so drapiert, dass jeder sie sieht. Dabei lassen die Geissens ihre spektakuläre Weltreise Revue passieren.



Eine neue Doppelfolge von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie!" am Montag, 11. Februar 2019, um 20:15 Uhr bei RTL II.



