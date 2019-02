Unterföhring (ots) -



8. Februar 2019. Anders sein in Zeiten von Donald Trump: In der dystopischen X-Men-Welt der Fantasy-Serie "The Gifted" werden Mutantenkinder in den Vereinigten Staaten diskriminiert wie illegale Migranten. Um nicht im Gefängnis zu landen, tauchen sie ab in den Untergrund und kämpfen dort um ihr Überleben. Serienschöpfer Matt Nix konzentriert sich mit Hilfe von "X-Men"-Veteran Bryan Singer neben Effekten und Action vor allem auf Emotion und Charakterzeichnung. Darum stellt er die Familie des Staatsanwalts Reed Strucker (Stephen Moyer) in den Mittelpunkt, dessen beschauliches Vorstadt-Leben aus der Bahn gerät, nachdem sich herausstellt, dass seine beiden Kinder Mutanten sind ... sixx zeigt die erste Staffel von "The Gifted" ab Donnerstag, 14. Februar 2019, um 20:15 Uhr zum ersten Mal im Free-TV.



"[THE GIFTED] ist aufregend, spannend und glänzt mit interessanten, smarten Charakteren. Dabei hilft sicher, dass bei dieser im X-Men-Universum spielenden Serie die richtigen Leute hinter der Kamera sitzen."



BOSTON HERALD, MARK PERIGARD



"The Gifted" (OT: "The Gifted") 13 Folgen der ersten Staffel Zum ersten Mal im Free-TV Ab Donnerstag, 14. Februar 2019, um 20:15 Uhr USA, 2017 Genre: Science-Fiction / Fantasy Creator: Matt Nix



