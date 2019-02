Nikola Motor kündigt Batterie-elektrische Varianten für seine Truck-Modelle Nikola Two und Nikola Tre an, die zusätzlich zu den Brennstoffzellen-Versionen angeboten werden sollen. Die Rede ist von drei Batteriekapazitäten, die zur Wahl stehen werden: 500 kWh, 750 kWh und 1.000 kWh. Die Neuigkeit hat das Unternehmen via Twitter bekanntgegeben. Die erste von mehreren Meldungen auf dem sozialen Netzwerk ...

