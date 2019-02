Das Land zahlt nun gut 800 Millionen Euro jährlich für die Stationierung der US-Truppen. Damit kommt Südkorea einer Forderung von Donald Trump nach.

Auf zunehmenden Druck Washingtons hat Südkorea einer deutlichen Erhöhung seines Finanzbeitrags zur Stationierung der US-Truppen auf seinem Territorium zugestimmt. Mit der Unterzeichnung eines neuen Abkommens über die Aufteilung der Kosten im Milliardenhöhe räumten beide Verbündeten am Sonntag vorerst einen bilateralen Streitpunkt vor dem nächsten Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un am Ende dieses Monats in Vietnam aus dem Weg.

Trump hatte am Freitagabend auf Twitter mitgeteilt, sein zweiter Gipfel mit Kim werde in der Hauptstadt Hanoi stattfinden.

Die USA und Südkorea hatten monatelang darüber verhandelt, wie sie die Ausgaben für die Präsenz der 28 500 amerikanischen Soldaten in diesem Jahr unter sich aufteilen, die im Süden der koreanischen Halbinsel stationiert sind. Dort dienen sie vor allem der Abschreckung gegen Bedrohungen aus Nordkorea.

Weil sich die Verhandlungen mit den USA hingezogen hatten, wurde in Südkorea in konservativen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...