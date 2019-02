Egal ob es zu einem geregelten oder einem harten Brexit kommt: Die britische Wirtschaft werde "nie wieder so gut wie jetzt sein", prophezeit Christine Lagarde.

Nach Ansicht von IWF-Direktorin Christine Lagarde hat der Austritt aus der Europäischen Union für Großbritanniens Wirtschaft lediglich Nachteile. Sie werde "nie wieder so gut wie jetzt sein", sagte die Chefin des Internationalen Währungsfonds am Sonntag in Dubai.

Dies gelte sowohl für einen etwaigen reibungslosen Brexit als auch für einen "brutalen" Brexit ohne verlängerte Frist am 29. März. Lagarde warnte, der Brexit werde die bisherige Art des Handels ...

