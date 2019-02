FRANKFURT (Dow Jones)--Beim Sportartikel-Konzern Adidas stehen Zukäufe zurzeit nicht im Fokus. Auf die Frage, ob Adidas unter seiner Führung eine große Übernahme angehe, sagte Konzernchef Kasper Rorsted der Wirtschaftszeitung Euro am Sonntag: "Warum sollten wir? Ich sehe noch genügend Wachstumspotenzial für Adidas und Reebok." Regional biete der nordamerikanische Markt die größten Wachstumschancen für Adidas, auch weil der Konzern dort noch unterrepräsentiert sei.

Seinen Gewinn will Adidas in seine Marken investieren sowie in das bis 2021 laufende Aktienrückkaufprogramm. "Außerdem sieht unsere Dividendenpolitik vor, 30 bis 50 Prozent unseres Nettogewinns jährlich an unsere Anteilseigner auszuschütten", sagte Rorsted der Zeitung.

Die Prognose für die EBIT-Marge bekräftigte Rorsted. "Im Jahr 2015 lag unsere operative Marge bei 6,5 Prozent. Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 erwarten wir einen Wert von rund 10,8 Prozent, was in der Tat Rekordniveau ist", sagte er. "2020 wollen wir auf 11,5 Prozent kommen. Auf dieses Ziel werden wir in den nächsten beiden Jahren konzentriert hinarbeiten, darauf liegt der Fokus."

Anfang November hatte Adidas den Ausblick für Gewinn und Profitabilität angehoben und unter anderem eine EBIT-Marge von 10,8 Prozent in Aussicht gestellt. Zuvor hatte die Prognose hier bei 10,3 bis 10,5 Prozent gelegen.

