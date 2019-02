Wie verläuft der Kampf im DAX und Dow an den runden Marken?

Unserem DAX (ISIN DE0008469008 | WKN 846900) gelang kein positiver Wochenausklang mehr, weder mit seiner runden Marke von 11.000 Punkten, noch mit einem Wochenplus. Er beendete die 6. Kalenderwoche 2019 mit einem dicken Minus von 2,45 Prozent - im Gegensatz zum Dow Jones, der seien 25.000 gerade so auf Schlusskursbasis immer wieder rettete. Dabei begann die Woche recht optimistisch.

Nach einem richtungslosen Montag konnte der DAX am Dienstag noch einmal kraftvoll durchstarten. Bis zum Mittag steuerte er konsequent die Hochs aus dem Vormonat an und erreichte sie schliesslich. Im Stundenchart war dies als ein Widerstand sichtbar:

Binnen weniger Stunden war der aufgezeigte Widerstand jedoch gebrochen und sorgte für starke Emotionen. Lag es an der technischen Situation oder rein an den Vorgaben aus den USA? Hier glänzten vor allem die Technologiewerte in der ersten Wochenhälfte nach starken Quartalszahlen der Google-Mutter Alphabet und verhalfen dem Nasdaq zu zwei sehr starken Tagen mit Kursen über 7.000 Punkten. Dort fuhr sich der Index "fest" und konnte sich trotz mehrmaligem Anlauf in der zweiten Wochenhälfte nicht mehr darüber etablieren. Den "Kampf" um diese runde Marke stellte ich wie folgt in meinen Kanälen dar:

Bereits der Mittwoch zeigte dann auch im DAX an, dass die Bullen keine Kraft mehr hatten - die Kurse fielen wieder und hatten am Donnerstag nach Unterschreitung des ehemaligen Widerstandes nur eine Richtung vor Augen: südwärts. Aus Trading-Sicht bot sich hier nach dem kurzen Rücklauf zum Eröffnungsniveau eine Short-Order an, welche ich als Trading-Setup entsprechend umsetzte:

Entsprechendes Momentum und die Meldung, dass die Exportwirtschaft in Deutschland nun Ermüdungserscheinungen zeigt, sorgten dafür, dass der Markt nicht nur die Gewinne der ersten Wochenhälfte abgab, sondern weitere Verkaufsorders den Markt bis nahe an die 11.000er-Marke drückten. Sie hielt noch am Donnerstag einer kurzen psychologischen Berührung stand:

Ebenso wie der Dow Jones, welcher von der 25.000 am Donnerstag recht dynamisch abprallen konnte:

Doch der Freitag verschärfte das Problem für die Bullen im DAX noch einmal. Neben der Charttechnik gab es entsprechende Aktien-News, welche den Weg unter die 11.00er-Marke bestimmten und beschleunigten.

