ASICS steht vor großen Herausforderungen. Der Sportausrüster veröffentlichte schwache Zahlen für die ersten 9 Monate und hat auch die Gewinnerwartungen für 2018 nach unten korrigiert. Der Umsatz sank um 4,7% auf 295,7 Mrd Yen. Das operative Ergebnis (EBIT) schrumpfte um 37,1% auf 15,4 Mrd Yen, und der Gewinn fiel um 47,7% auf 8,3 Mrd Yen. Was ist schief gegangen? ASICS weist deutliche Verluste in Amerika, Japan und in kleinerem Umfang im Raum EMEA aus. In Ostasien wurde ein Umsatzplus verzeichnet, ... (Volker Gelfarth)

Den vollständigen Artikel lesen ...