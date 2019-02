In der Not rückt die SPD nach links. Mit einem Ideenfeuerwerk für einen neuen Sozialstaat, der mehr fördert als fordert, will die SPD-Spitze das Hartz-IV-Traumata überwinden. Es ist vielleicht Nahles' letzte Chance.

Andrea Nahles macht aus ihrem Seelenzustand kein Geheimnis. Endlich mal ein guter Tag für die SPD-Chefin. "Sie sehen eine sehr gut gelaunte, positiv gestimmte Parteivorsitzende", sagt sie am Sonntagnachmittag im Willy-Brandt-Haus. Der Vorstand hat gerade einstimmig ihr Konzept "Ein neuer Sozialstaat für eine neue Zeit" beschlossen. Es eine Flucht nach vorn - eine Abkehr von den umstrittenen Hartz-Reformen von Gerhard Schröder, der Nahles jüngst das Fehlen von jeglichem ökonomischem Sachverstand attestiert hat.

"Wir können mit Fug und Recht sagen: Wir lassen Hartz IV hinter uns und ersetzen es nicht nur dem Namen nach", sagt Nahles. Ein Bürgergeld soll an die Stelle von Hartz IV treten. Mit weniger Sanktionen und staatlichem Zugriff auf Erspartes und Vermögen, mit mehr Qualifizierungsangeboten für Arbeitslose und vor allem: Bis zu drei Jahre Bezug des Arbeitslosengeldes statt Abstürzen auf Hartz-IV (424 Euro Regelsatz) für alle, die lange eingezahlt haben. Damit soll eine der größten Gerechtigkeitslücken hierbei geschlossen werden.

Aber das kann viel Geld kosten. Arbeitgeber-Präsident Ingo Kramer warnt vor einer "Rolle rückwärts" - zum Schutz der Unternehmen müsse "eine Sozialabgabenbremse" bei 40 Prozent gesetzlich festgeschrieben werden. Nahles weiß, dass das Konzept mit der Union in der großen Koalition erstmal nicht umsetzbar ist. Das ist SPD pur, ein klarer Linksruck, Ergebnis des Erneuerungsprozesses. "Dieser Prozess ist abgeschlossen", so Nahles. Doch reicht das? Zumal viele Genossen eher ein personelles denn inhaltliches Problem sehen. Mit Namen Nahles.

Und schadet es nicht der Glaubwürdigkeit, wenn das meiste erstmal nicht umgesetzt werden kann in der Koalition? "Es darf keinen ideologischen Linksruck der Regierung geben", macht CSU-Chef Markus Söder vorsorglich klar. Und CDU-Vize Volker Bouffier ...

Den vollständigen Artikel lesen ...