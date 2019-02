Bielefeld (ots) - Zu lange hat die Bundesregierung in Nord Stream 2 ein rein wirtschaftliches Projekt zwischen Deutschland und Russland gesehen. Über politische Bedenken der Bündnispartner in Europa und den USA ist man hinweggegangen - aus Eigeninteresse. Und dieser nationale Energie-Egoismus nimmt nach dem beschlossenen Kohleausstieg analog zum Gasbedarf zu. Seit Fukushima geht Deutschland energiepolitisch einen Sonderweg: Dem Ausstieg aus der Atomkraft folgt das Ende der Kohle, und diese Energiewende hin zu Wind und Sonne kann nur mit mehr Gas abgesichert werden. Nun ist es nicht so, dass Russland der einzige Lieferant wäre. Knapp die Hälfte der Gasimporte kommen von dort, den Rest liefern die Niederlande und Norwegen. Die Abhängigkeit ist gegenseitig: Deutschland braucht das Gas, und Russland braucht das Geld. Auch deswegen betrachtet man sich als verlässliche Partner. Doch die Argumentation der USA lässt sich nicht widerlegen: Warum sollte Amerika Europa vor Russland beschützen, wenn die Russen mit deutschem Geld ihr Militär aufrüsten und sich davon Polen und Balten bedroht sehen?



OTS: Westfalen-Blatt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/66306 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_66306.rss2



Pressekontakt: Westfalen-Blatt Scholz Stephan Telefon: 0521 585-261 st_scholz@westfalen-blatt.de