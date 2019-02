Tokio (ots/PRNewswire) - Reed Exhibitions Japan Ltd. richtet ab dem 27. Februar auf dem Messegelände Tokyo Big Sight (Japan) die größten japanischen PV-Industriemessen aus: PV EXPO 2019 und PV SYSTEM EXPO 2019. Für die Messen haben sich 400 Aussteller angemeldet, davon 90 Erstaussteller. Bei diesen und anderen parallel laufenden Messen werden 70.000 Fachbesucher aus 75 Ländern erwartet.



Seit dem verheerenden Erdbeben, das Japan 2011 heimsuchte, wurde die photovoltaische Stromerzeugung in Japan zu einer der obersten Prioritäten erklärt. Laut New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO) hat die japanische PV-Stromerzeugungskapazität bis 2017 einen Wert von 49 GW erreicht. 2019 wird der Markt sein stabiles Wachstum fortsetzen und neue Perspektiven für Marktteilnehmer bieten. PV EXPO und PV SYSTEM EXPO 2019 spielen eine wichtige Rolle für die Marktentwicklung, wie folgende drei Beispiele unterstreichen.



Erstens sind O&M für PV-Anlagen in Japan heute obligatorisch, und der Markt soll bis 2030 auf 1,2 Mrd. USD wachsen. O&M-Technologie ist einer der Schwerpunkte der PV SYSTEM EXPO 2019. Präsentiert wird ein breites Spektrum an Produkten und Dienstleistungen.



Zweitens vollzieht die Branche derzeit einen Wandel vom Verkauf hin zum Eigenverbrauch des erzeugten Stroms für häusliche PV-Systeme. Bei den ersten privaten Empfängern von Einspeisetarifen (FIT) wird der Abnahmezeitraum unter dem FIT noch 2019 auslaufen; diese werden den überschüssigen Strom dann für den Eigenverbrauch nutzen. Die Entwicklung von EV- und Energiespeichertechnologien ist für dieses neue Geschäftsmodell unverzichtbar, und auf der PV EXPO/PV SYSTEM EXPO werden neben den parallel laufenden Messen 2019 die neuesten Technologien und Dienstleistungen vorgeführt.



Und schließlich haben sich die meisten großen PV-Hersteller der Welt bereits für die Ausstellung angemeldet, darunter Jinko Solar, Trina Solar, Canadian Solar, Hanwha Q CELLS, JA Solar, Yingli Green Energy und Panasonic. Die meisten Unternehmen präsentieren qualitativ hochwertige Module sowie ihre neuen Produkte und Dienstleistungen für eine Gesamtlösung.



In Japan wird die PV-Stromerzeugung kontinuierlich weiterentwickelt. PV EXPO und PV SYSTEM EXPO 2019 behaupten sich als die beste Plattform für PV-Fachleute aus aller Welt, um die innovativsten Produkte zu beschaffen, sich über Trends zu informieren und neue Geschäftschancen zu verwerten. Die Messen werden im Rahmen der World Smart Energy Week 2019 (http://www.wsew.jp/en/)zusammen mit 7 weiteren Expos zu erneuerbaren und intelligenten Energien veranstaltet, beispielsweise Windkraft, Biomasse-Energie, Wasserstoff- & Brennstoffzelle, Energiespeicherung, Recyclingtechnik für erneuerbare Energien usw. Die Teilnehmer können Geschäftskontakte mit vielen anderen Industrieprofis knüpfen.



Unter www.pvexpo.jp/inv_en/ können Besucher kostenlose Eintrittskarten bestellen.



Veranstalter: Reed Exhibitions Japan Ltd. PV EXPO/PV SYSTEM EXPO Show Management www.pvexpo.jp/en/ (PV EXPO) www.pvs-expo.jp/en/ (PV SYSTEM EXPO) TEL: +81-3 3349 8576 E-Mail: pr-eng.wsew@reedexpo.co.jp Anmeldung für Pressevertreter: www.wsew.jp/press_f_en/



