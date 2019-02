"Die Welt" zu SPD und CDU/Vergangenheitsbewältigung:

"Wenn Zukunft auf Parteipolitik trifft, dann ergeht es ihr oft wie einer Limonadenflasche, die so lange geschüttelt wird, bis alle Kohlensäure entschwunden und einst prickelnde Süße nur noch lasche Klebrigkeit ist. Sosehr CDU und SPD für ihr Regierungshandeln die Zukunft beschwören, so sehr sind sie in der Vergangenheit ihrer parteipolitischen Entscheidungen gefangen. Selten ist das so offensichtlich gewesen wie an diesem Wochenende. Vergangenheitsbewältigung im Gewand des Zukünftigen, das mag für kurzfristige Erfolge in den Umfragen genügen, eben für das Prickeln des Moments. Das Prickeln des Möglichen aber entsteht erst, wenn die Selbstvergewisserung, die CDU und SPD derzeit betreiben, am Ende zu einer Entscheidung führt. Und die heißt: Aufbruch oder Abbruch der großen Koalition. Das Land hat Kohlensäure verdient."/be/DP/nas

