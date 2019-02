'Oldenburgische Volskzeitung' zu SPD/Abkehr von Harz IV

Klare Botschaften kamen aus dem Willy-Brandt-Haus. Ein Bürgergeld statt Hartz?IV soll es geben. Ein gesetzlicher Mindestlohn von zwölf Euro pro Stunde ist vorgesehen. Das alles ist unter Gesichtspunkten sozialer Gerechtigkeit sehr notwendig. Dennoch: Es herrscht das unüberhörbare Schweigen darüber, wie das alles bezahlt werden soll - und wie die Wirtschaft in Zeiten radikaler Umbrüche am Laufen gehalten werden kann, um Jobs zu sichern und zu schaffen. Will die SPD wieder zur Mitte-Links-Volkspartei werden, muss sie Verantwortung für das große Ganze beweisen. Da fehlt aber bislang noch der Plan./be/DP/zb

