Marken überbieten sich seit Jahren mit spektakulären Werbespots während des Super Bowl. Die Spots für den Massengeschmack und auf die Zielgruppe auszurichten ist nicht einfach, gelang 2019 aber besonders zwei Autobauern.

Eine Ausgabe von fünf Millionen Dollar will wohlüberlegt sein. So viel hat beim Super Bowl ein 30-Sekunden-Werbeslot gekostet. Viele Spots waren mehr als doppelt so lang. Hinzu kommen immense Produktionskosten, die auch ein großes Budget für Hollywood- und Showbiz-Stars enthalten, auf die viele Marken in ihren Super Bowl Clips setzen: Harrison Ford hat sich von Amazon einspannen lassen, die Backstreet Boys werben für Stella Artois, Michael Bublé für eine Limonade namens Bubly.

Die Werbefilme wurden zwar beim Super Bowl für eine breite Zuschauermasse von mehr als 100 Millionen ausgestrahlt, doch gleichzeitig zielt jede Marke mit ihrem Budget auf eine bestimmte Zielgruppe, die auch empfänglich ist für die Botschaft der Marke. Daten aus unserem Analyse-Tool YouGov Profiles zeigen, wie gut dies gelingt.

Die Werbung des Autoherstellers Hyundai zeigt eine Art Fahrstuhl des Grauens. Je weiter abwärts die Fahrt geht, desto schlimmer das, was die Passagiere auf dem Stockwerk erwartet. Auf Wurzelkanal-Behandlung, Mittelsitz beim Langstreckenflug und Aufklärungsgespräch mit den Eltern folgt eine vegane Dinner-Party mit Rote-Beete-Braten. Die Reaktion der Tierrechts-Organisation ...

Den vollständigen Artikel lesen ...