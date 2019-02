Calhoun, Georgia (ots/PRNewswire) - Mohawk Industries Inc. (NYSE: MHK) hat heute für das vierte Quartal 2018 einen Reingewinn von 229 Millionen USD und einen verwässerten Gewinn pro Aktie (EPS) von 3,05 USD bekannt gegeben. Der bereinigte Reingewinn betrug 188 Millionen USD, bei einem EPS von 2,53 USD, ohne Restrukturierungs- und Akquisitionsaufwendungen und sonstige Belastungen, eine Senkung von 26 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Nettoumsatz des vierten Quartals 2018 betrug 2,45 Milliarden USD, eine Steigerung um 3 % im Quartal bzw. um 5 % bei konstanten Wechselkursen. Im vierten Quartal 2017 betrug der Nettoumsatz 2,37 Milliarden USD, der Reingewinn betrug 240 Millionen USD, bei einem EPS von 3,21 USD; der bereinigte Reingewinn betrug 256 Millionen USD, bei einem EPS von 3,42 USD, ohne Restrukturierungs- und Akquisitionsaufwendungen und sonstige Belastungen.



In den 12 Monaten mit Ende zum 31. Dezember 2018 betrugen der Reingewinn 862 Millionen USD und der EPS 11,47 USD. Der Reingewinn ohne Restrukturierungs- und Akquisitionsaufwendungen und sonstige Belastungen betrug 922 Millionen USD, der bereinigte EPS 12,33 USD, eine Senkung im Vergleich zum bereinigten 12-Monats-EPS 2017 von 9 %. Im Zeitraum von 12 Monaten 2018 betrug der Nettoumsatz 10,0 Milliarden USD, eine Steigerung um 5 % gegenüber dem berichteten Vorjahr bzw. um 4 % bei konstanten Wechselkursen. Im Zeitraum von 12 Monaten zum 31. Dezember 2017 betrug der Nettoumsatz 9,5 Milliarden USD, lag der Reingewinn bei 972 Millionen USD und der EPS bei 12,98 USD. Der Reingewinn ohne Restrukturierungs- und Akquisitionsaufwendungen und sonstige Belastungen betrug 1,0 Milliarde USD, der EPS 13,61 USD



In seinen Kommentaren zur Leistung von Mohawk Industries im vierten Quartal erklärte Vorsitzender und CEO Jeffrey S. Lorberbaum: "Dieser Zeitraum wurde durch signifikante Inflation, Verlangsamung der Märkte und den Einfluss von LVT auf den Absatz anderer Produkte beeinflusst. Wir haben zwar bei vielen Produkten Preiserhöhungen vorgenommen, aber unsere Bereiche haben bei Preisen und Mischung mehr Druck erlebt. In den meisten unserer Kategorien war Inflation in diesem Quartal ein nachteiliger Faktor, da sich höhere Materialkosten in den Ergebnissen niederschlugen. Wir haben unsere Produktion in der Herstellung in diesem Zeitraum gesenkt, um uns der Marktnachfrage anzupassen. Unsere Anlaufkosten waren im Quartal höher als prognostiziert und die LVT-Produktion verbesserte sich nicht so schnell, wie angenommen. Unsere neuen Fabrikationseinrichtungen für Arbeitsplatten und Vinylplatten haben neben dem Ausbau der Keramikfliesen in Polen die Produktion aufgenommen.



Nach fünf aufeinanderfolgenden Jahren der Rekorderträge erwies 2018 sich als schwieriger als angenommen. Die Inflation stieg dramatisch, Luxus-Vinylfliesen hatten einen Einfluss auf andere Bodenbelagsprodukte in den USA, und die meisten unserer Märkte zeigten eine Verlangsamung. In diesem Umfeld haben wir selektive Investitionen von ca. 1,5 Milliarden US-Dollar vorgenommen, um unsere langfristige Performance zu verbessern. Dies geschah primär in neuen Produktkategorien und Regionen mit Neuprojekten und Erwerbungen, Initiativen für Kosteneinsparungen und dem Rückkauf von Aktien. Wir bewältigen die derzeitigen Bedingungen und verbessern derweil den langfristigen Wert unseres Geschäfts. Um dies umzusetzen, haben wir 2018 führende Firmen für Bodenbeläge in Australien, Neuseeland und Brasilien erworben. In Europa haben wir zwei Vertreiber von Bodenbelägen und ein auf Mezzanin spezialisiertes Unternehmen erworben. Wir haben in die europäischen Märkte für Porzellanfliesen und Teppichfliesen expandiert, den Bereich höherwertiger Keramik in Osteuropa ausgebaut, sowie die Produktion von Vinylplatten in Russland und von Quarz-Arbeitsplatten in den USA eingeleitet. Ein Großteil des Nutzens dieser Kapitalinvestitionen wird 2020 und danach durch höhere Volumina, Mischung und Produktivität umgesetzt. Wir haben in diesem Zeitraum Aktien von Mohawk im Wert von ca. 274 Millionen US-Dollar zurückgekauft. Dies reduziert die Zahl unserer Aktien um 2,3 Millionen, was 3 % unserer ausgegebenen Aktien entspricht.



In diesem Quartal stieg der berichtete Umsatz unseres Segments Global Ceramic wie berichtet um 4,5 % und bei konstanten Wechselkursen um 7 %. Das Betriebsergebnis des Segments betrug wie berichtet ca. 9 % bzw. 10 % ohne sonstige Belastungen. Dies ist im Jahresvergleich eine Abnahme, die durch Inflation, Druck auf Preise und Mischung und geringere Produktion zustande kam, welche zum Teil durch gesteigerte Produktivität aufgefangen wurde. In Nordamerika verzeichnete unser Geschäftsbereich Keramik eine Steigerung im Vergleich zum Vorzeitraum, hatte aber aufgrund von Druck durch Importe und Ausgaben für den Transport weiterhin Probleme. Wir haben zwecks Verbesserung unserer Margen die Preise unserer Produkte gesteigert, um die Inflation und höhere Frachtkosten zu kompensieren. Unsere neue Fabrik für Quartz-Arbeitsplatten stellt im Zuge des Hochfahrens der Produktion und der Optimierung der Verfahren und Formeln grundlegende Produkte her. In ganz Nordamerika senken wir die Kosten durch zahlreiche Maßnahmen, darunter Konsolidierung regionaler Servicezentren und Reduzierung der Zahl der Mitarbeiter.



In Mexiko funktionieren unsere neuen Fertigungsstraßen in Salamanca gut und wir konzentrieren uns auf die Verbesserung der Mischung und Margen. Wir haben in Mexiko Preiserhöhungen angekündigt, um Inflation und Frachtkosten aufzufangen. Im November haben wir den Erwerb von Eliane in Brasilien abgeschlossen. Eliane ist in der Branche führend und besitzt in einem der größten Keramikmärkte der Welt die beste Marke und eine Premium-Position. Wir haben die erste Phase neuer Ausrüstungen geordert, um den Betrieb und die Margen von Eliane zu verbessern. Wir folgen der Strategie, mit der wir die Rentabilität von Marazzi dramatisch gesteigert haben. In Europa haben sich die Bedingungen im Zeitraum ungünstig entwickelt. Die italienische Volkswirtschaft hat sich aufgrund politischer Unsicherheiten am meisten verschlechtert. Unter diesen Bedingungen verzeichneten wir bei den Margen mehr Druck, da die Konkurrenz schärfer wurde. Wir haben im vierten Quartal die Produktionsraten gesenkt und setzen dies im ersten Quartal fort. Mit unserer Expansion im Bereich europäischer Keramik steigern wie die Spezialisierung unserer Fabriken in Italien, Spanien, Polen und Bulgarien, um unsere Wettbewerbsvorteile auszubauen. In Russland haben sich unsere Absätze und die Rentabilität wesentlich gesteigert, obwohl der schwächere Rubel die umgerechneten Ergebnisse signifikant reduzierte. Um Wachstum in Russland zu ermöglichen, haben wir 2018 zwei neue Fertigungsstraßen installiert und werden 2019 mit der Produktion von Premium-Sanitärkeramik beginnen.



Im Quartal sind die Absätze unseres Segments Flooring North America um 3 % gesunken. Das Betriebsergebnis des Segments betrug wie berichtet 8 % und auf bereinigter Basis 9 %. Inflation, geringere Volumina und Produktivität als erwartet sowie höhere Anlaufkosten hatten hier Einfluss. Im November gaben wir die Berufung von Paul de Cock als Präsident des Segments Flooring North America bekannt, um unsere Resultate zu verbessern. Er hat die Management-Struktur verändert, um bei allen Bodenbelagsprodukten Marketing, Betrieb und Innovation zu verbessern. Unsere Absätze haben sich im Verlauf des Zeitraums verlangsamt. Grund waren geringere Absätze im Wohnbereich und Reduzierung der Lagerbestände bei Kunden mancher Kanäle. Im Zeitraum haben wir weitere Preiserhöhungen eingeleitet, um gestiegene Material- und Frachtkosten aufzufangen. Teppichboden wurde durch Alternativen bei Hartbelägen und hohe Materialkosten beeinflusst. In unseren SmartStrand-Premiumkollektionen haben wir die neue ColorMax-Technologie vorgestellt und unser patentiertes, vereinheitlichtes Air.O-Softbelags-Angebot ausgebaut. Wir haben die Kategorie Premiumlaminat durch Investitionen neu belebt, die Designs erzielten, welche Echtholz mit nie da gewesener Haltbarkeit und Wasserfestigkeit übertreffen. Der LVT-Absatz wuchs im Zeitraum mit Umsetzung unserer Strategie für Einkauf und Herstellung wesentlich. Wir bieten eine Premium-Kollektion bei Pergo-LVT an, das vor der Einführung bei den Verbrauchern als Marke bekannter war als jedes andere LVT-Produkt auf dem Markt. Der Ausstoß unserer neuen LVT-Produktion ist im Vergleich zum vorigen Zeitraum um ca. 20 % gestiegen, wiewohl wir noch mehr erwartet hatten. Wir sind überzeugt, dass unsere Investition in diese Technik uns langfristig Wettbewerbsvorteile verschafft, wenn sie auf dem erwarteten Niveau stattfindet.



Im Quartal ist der Umsatz des Segments Flooring Rest of the World wie berichtet um 12 % gewachsen bzw. um 16 % bei konstanten Wechselkursen. Das Betriebsergebnis des Segments betrug wie berichtet 12 % und auf bereinigter Basis 13 %. Gründe waren Volumenwachstum und Produktivität, welche durch die Auswirkungen von Preis und Mischung, Anlaufkosten und FX geschwächt wurden. Im Verlauf des Zeitraums verzeichneten wir in Europa und Australien eine Schwächung der Marktbedingungen. Die LVT-Absätze setzten ihr starkes Wachstum fort. Wir waren mit unseren Premium-Kollektionen deutlich besser als der Laminatmarkt. Wir haben Preiserhöhungen bei Laminat eingeleitet, um steigende Kosten und Wechselkurse aufzufangen. Unsere Investitionen zum Ausbau der Laminatproduktion in Europa und Russland haben unseren Marktanteil durch individuelle Designs und Wasserfestigkeit gesteigert. Unser LVT-Absatz wächst weiterhin mit der Steigerung der Produktionsraten dramatisch. Einige unserer Neuvorstellungen bei LVT wurden auf einen späteren Zeitpunkt des Zeitraums verlegt, da wir technische Probleme überwinden mussten, welche unsere Kosten im vierten Quartal steigerten. Wir haben im letzten Quartal bei LVT Produktionsverbesserungen um ca. 15 % verzeichnet, da unsere Verfahren verfeinert wurden. Wir erwarten für das laufende Jahr weitere Verbesserungen. In Europa gewinnen wir bei Vinylplatten Anteile und unsere neue Fabrik für Vinylplatten in Russland hat die Produktion aufgenommen. Unsere Fabrik für Vinylplatten in Russland arbeitet wie geplant und produziert Waren, welche Verpflichtungen gegenüber großen Kunden bedienen. Unsere Fabrik für Teppichfliesen in Europa macht im Zuge der Erweiterung von Produktangebot und Kundenstamm weiterhin Fortschritte.



Wir haben Godfrey Hirst in die Struktur von Mohawk integriert. Derzeit wird der australische Wohnungsmarkt schwächer und wir passen uns den Veränderungen der Bedingungen an. Wir investieren in neue Aktiva, um den Bereich gewerblicher Teppiche von Godfrey Hirst auszubauen und nutzen die Kapazitäten von Mohawk für die Verbesserung der Strategien bei Produkten und Materialien. Volumen und Rentabilität unseres Bereiches Isolierungen verbessern sich signifikant. Unsere Polyurethanisolierung übernimmt Marktanteile anderer Produkte, wie dies bereits vor der Steigerung der Preise durch Engpässe bei Materialien der Fall war. Unsere Absätze und Margen des Jahres bei Dielen waren die höchsten in einem Jahrzehnt. Unsere Investitionen im Bereich Dielen haben Angebot und Produktivität verbessert. Wir bauen den Bereich Mezzanin-Bodenbeläge, den wir im letzten Jahr erworben haben, aus und nutzen dazu vorhandene Kapazitäten bei Produktion und Vertrieb.



Zu Beginn dieses Jahres 2019 könnten sich zahlreiche makroökonomische Bedingungen weltweit auf unsere Ergebnisse auswirken. Die Volkswirtschaften unserer meisten Märkte verlangsamen sich, Schwankungen des Ölpreises erschweren Kostenprognosen und die Wohnungsmärkte vieler Regionen sind unter Druck. Zwar blicken wir aufgrund dieser Probleme verhalten in die Zukunft, aber wir erwarten im Verlauf des Jahres eine Verbesserung unserer Ergebnisse. Da wir in vielen unserer Märkte schwächere Bedingungen feststellen, reduzieren wir im ersten Quartal die Produktionsquoten. Bevor wir aus kürzlichen Änderungen Nutzen ziehen können, werden Materialien mit höheren Preisen verarbeitet. Der US-Dollar ist im Vergleich zum Vorjahr stärker und wird auf den Zeitraum deutliche negative Auswirkung haben. Wir stellen weiterhin innovative neue Kollektionen vor, erhöhen die Preise und verbessern Herstellungsverfahren. Unter Anbetracht all dessen lautet unsere EPS-Richtschnur für das erste Quartal 2019 2,02 bis 2,12 US-Dollar, ohne einmalige Belastungen.



Unsere wichtigen Expansionen bei Produkten und Regionen sind in verschiedenen Phasen der Umsetzung. Diese Investitionen werden im weiteren Verlauf des Jahres unsere Absätze und Margen steigern, Preiserhöhungen werden die Resultate verbessern, Anlaufkosten werden sinken und das Produktionsniveau wird sich erhöhen. Ab 2020 wird sich mit der Steigerung von Volumen und Effizienz das Potenzial dieser Projekte umsetzen. Das Unternehmen ist heute stärker, mit umfänglichen Ressourcen, einem größeren Produktportfolio und vielfältigerer geografischer Präsenz. Wir verzeichnen eine gute Bilanz, große Liquidität und den geringsten Schuldenstand der Geschichte. Kurzfristig unternehmen wir die angemessenen Schritte, Unsicherheiten der Märkte entgegenzutreten und sind überzeugt, dass unsere Investitionen und Erwerbungen unsere langfristigen Geschäfte signifikant verbessern werden."



ÜBER MOHAWK INDUSTRIES



Mohawk Industries ist der weltweit führende Hersteller von Bodenbelägen, der mit seinen Produkten Wohn- und Gewerberaum in der gesamten Welt verbessert. Mohawks vertikal integrierte Herstellungs- und Vertriebsprozesse bieten Wettbewerbsvorteile bei der Produktion von Teppichen, Vorlegern, Keramikfliesen sowie Laminat-, Holz-, Stein- und Vinylböden. Unsere Innovationen sind die besten der Branche und führen zu Produkten und Techniken, die unsere Marken am Markt abheben und alle Anforderungen bei Um- und Neubauten erfüllen. Unsere Marken, darunter American Olean, Daltile, Durkan, Eliane, Feltex, Godfrey Hirst, IVC, Karastan, Marazzi, Mohawk, Mohawk Group, Pergo, Quick-Step und Unilin, zählen zu den bekanntesten der Branche. Im vergangenen Jahrzehnt hat sich Mohawk von einem rein amerikanischen Teppichhersteller zum weltgrößten Unternehmen für Bodenbeläge mit Niederlassungen in Australien, Brasilien, Kanada, Europa, Indien, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Russland und den Vereinigten Staaten entwickelt.



Einige Aussagen in den vorangehenden Absätzen, insbesondere die, welche künftige Leistung, Geschäftsaussichten, Wachstum und Betriebsstrategien und Ähnliches beschreiben, sowie die, welche Begriffe wie "könnte", "sollte", "glauben", "vorwegnehmen", "erwarten", "schätzen" oder ähnliche Ausdrücke enthalten, sind Prognosen. Für diese Aussagen beansprucht Mohawk den Safe-Harbor-Schutz für Prognosen im Rahmen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Es gibt keine Zusicherung bezüglich der Korrektheit von Prognosen, da diese auf zahlreichen Annahmen beruhen, die Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Folgende wichtige Faktoren können dazu führen, dass zukünftige Ergebnisse anders ausfallen als prognostiziert: Veränderungen der Wirtschafts- oder Branchenlage, Wettbewerb, inflationäre und deflationäre Entwicklung der Rohstoffkosten und sonstiger Inputkosten, Inflation und Deflation in Verbrauchermärkten, Energiekosten und die Versorgungslage, zeitlicher Verlauf und Höhe der Kapitalausgaben, zeitlicher Verlauf und Umsetzung von Preiserhöhungen der Produkte des Unternehmens, Wertberichtigungen, Integration übernommener Unternehmen, internationale Betriebstätigkeit, Einführung neuer Produkte, Betriebsrationalisierungen, Steuern und Steuerreform, Produkte und sonstige Ansprüche, Rechtsstreitigkeiten, sowie weitere Risiken, die in Mohawks Eingaben bei der SEC sowie in anderen Publikationen genauer erläutert werden.



Die Telefonkonferenz findet am Freitag, dem 8. Februar 2019, um 11:00 Uhr US-Ostküstenzeit statt.



Die Einwahlnummern lauten +1-800-603-9255 für USA/Kanada und +1-706-634-2294 für internationale/lokale Anrufe. Konferenz-ID: 8594256. Eine Aufzeichnung ist bis zum 8. März 2019 durch Einwahl unter +1-855-859-2056 (USA/Kanada) oder +1-404-537-3406 (international/örtlich) und Eingabe der Konferenz-ID 8594256 verfügbar.



MOHAWK INDUSTRIES INC. UND TOCHTERGESELLSCHAFTEN (ungeprüft) Konsolidierte, Drei Zwölf zusammengefasste Monate Monate Bilanzdaten zum zum (Beträge in Tausend, 31. 31. 31. 31. ausgenommen Angaben je Dezember Dezember Dezember Dezember Aktie) 2018 2017 2018 2017 Nettoumsatz 2.448.618 2.369.097 9.983.634 9.491.290 $ Umsatzaufwand 1.802.228 1.615.473 7.145.564 6.494.876 Bruttogewinn 646.390 753.624 2.838.070 2.996.414 Vertriebs-, Verwaltungs- 433.014 410.158 1.742.744 1.642.241 und Gemeinkosten Betriebsergebnis 213.376 343.466 1.095.326 1.354.173 Zinsaufwand 14.411 7.257 38.827 31.111 Sonstiger Aufwand, netto 504 3.750 7.298 5.205 Gewinn vor Ertragssteuern 198.461 332.459 1.049.201 1.317.857 Ertragssteueraufwand (31.582) 91.593 184.346 343.165 Reingewinn einschließlich 230.043 240.866 864.855 974.692 Minderheitsbeteiligungen Auf 704 488 3.151 3.054 Minderheitsbeteiligungen entfallender Nettogewinn Auf Mohawk Industries Inc. 229.339 $ 240.378 861.704 971.638 entfallender Reingewinn Auf Mohawk Industries Inc. entfallender Gewinn je Aktie (unverwässert) Auf Mohawk Industries Inc. 3,07 $ 3,23 11,53 13,07 entfallender Gewinn je Aktie (unverwässert) Gewichtete, 73.856 74.414 74.413 74.357 durchschnittlich im Umlauf befindliche Stammaktien - unverwässert Auf Mohawk Industries Inc. entfallender verwässerter Gewinn je Aktie Auf Mohawk Industries Inc. 3,05 $ 3,21 11,47 12,98 entfallender verwässerter Gewinn je Aktie Gewichtete, 74.183 74.915 74.773 74.839 durchschnittlich im Umlauf befindliche Stammaktien - verwässert Sonstige Finanzdaten (Beträge in Tausend) Wertminderungen und 139.092 $ 118.372 521.765 446.672 Abschreibungen Investitionsaufwand 151.161 $ 251.368 794.110 905.998 Konsolidierte, zusammengefasste Bilanzdaten (Beträge in Tausend) 31. 31. Dezember Dezember 2018 2017 AKTIVA Umlaufvermögen: Barmittel und 119.050 $ 84.884 Barmitteläquivalente Forderungen, netto 1.606.159 1.558.159 Lagerbestände 2.287.615 1.948.663 Rechnungsabgrenzungsposten 496.472 481.261 und sonstiges Umlaufvermögen Summe Umlaufvermögen 4.509.296 4.072.967 Sachanlagen, netto 4.699.902 4.270.790 Firmenwert 2.520.966 2.471.459 Immaterielle 961.810 891.767 Vermögenswerte, netto Latente Ertragssteuern und 407.149 387.870 sonstige langfristige Vermögenswerte Summe Aktiva 13.099.123 12.094.853 $ PASSIVA UND EIGENKAPITAL Kurzfristige Verbindlichkeiten: Kurzfristiger Anteil 1.742.373 1.203.683 langfristiger $ Verbindlichkeiten und Commercial Paper Verbindlichkeiten und 1.523.866 1.451.672 passive Rechnungsabgrenzung Summe kurzfristige 3.266.239 2.655.355 Verbindlichkeiten Langfristige 1.515.601 1.559.895 Verbindlichkeiten abzüglich kurzfristiger Anteil Latente Ertragssteuern und 877.224 783.131 sonstige langfristige Verbindlichkeiten Summe Passiva 5.659.064 4.998.381 Kündbare - 29.463 Minderheitsanteile Summe Eigenkapital 7.440.059 7.067.009 Summe Passiva und 13.099.123 12.094.853 Eigenkapital $ Segmentdaten Drei Sechs Monate Monate zum zum (Beträge in Tausend) 31. 31. 31. 31. Dezember Dezember Dezember Dezember 2018 2017 2018 2017 Nettoumsatz: Global Ceramic 861.238 $ 824.062 3.552.856 3.405.100 Flooring NA 973.680 999.290 4.029.148 4.010.858 Flooring ROW 613.700 545.865 2.401.630 2.075.452 Interner Segmentumsatz - (120) - (120) Konsolidierter Nettoumsatz 2.448.618 2.369.097 9.983.634 9.491.290 $ Betriebsergebnis (Aufwand): Global Ceramic 76.005 $ 113.440 442.898 525.401 Flooring NA 79.158 157.219 347.937 540.337 Flooring ROW 72.467 83.865 345.801 329.054 Eliminierungen - Konzern (14.254) (11.058) (41.310) (40.619) und zwischen Segmenten Konsolidiertes 213.376 $ 343.466 1.095.326 1.354.173 Betriebsergebnis Aktiva: Global Ceramic 5.194.030 4.838.310 $ Flooring NA 3.938.639 3.702.137 Flooring ROW 3.666.617 3.245.424 Eliminierungen - Konzern 299.837 308.982 und zwischen Segmenten Konsolidierte Aktiva 13.099.123 12.094.853 $



Abgleich des Reingewinns von Mohawk Industries Inc. mit dem bereinigten Reingewinn von Mohawk Industries Inc. und dem bereinigten verwässerten Gewinn je Aktie von Mohawk Industries Inc. (Beträge in Tausend, ausgenommen Angaben je Aktie) Drei Zwölf Monate Monate zum zum 31. 31. 31. 31. Dezember Dezember Dezember Dezember 2018 2017 2018 2017 Auf Mohawk Industries 229.339 $ 240.378 861.704 971.638 Inc. entfallender Reingewinn Ausgleichsposten: Restrukturierungs-, 20.412 15.435 78.449 49.144 Akquise-, Integrations- und sonstige Kosten Bilanzierung nach 6.721 - 15.359 13.314 Erwerbsmethode mit Bewertung des Bestands Zinsaufwand für 4.322 - 4.322 - Erwerbungen Freigabe von 2.857 4.459 4.606 4.459 Entschädigungsbetrag Einkommenssteuern - (2.857) (4.459) (4.606) (4.459) Auflösung unsicherer Steuerposition Ertragssteuerreform, - 810 - 810 netto Ertragssteuern (1) (73.282) (624) (37.817) (16.260) Auf Mohawk Industries 187.512 $ 255.999 922.017 1.018.646 Inc. entfallender bereinigter Reingewinn Auf Mohawk Industries 2,53 $ 3,42 12,33 13,61 Inc. entfallender bereinigter, verwässerter Gewinn je Aktie Gewichtete, 74.183 74.915 74.773 74.839 durchschnittlich im Umlauf befindliche Stammaktien - verwässert (1) Mit Gewinn von 13.590 USD für das Gesamtjahr 2018 zum Abschluss der vorläufigen Transition Tax 2017. Abgleich der Gesamtschuld zur Nettoschuld (Beträge in Tausend) 31. Dezember 2018 Kurzfristiger Anteil 1.742.373 langfristiger $ Verbindlichkeiten und Commercial Paper Langfristige 1.515.601 Verbindlichkeiten abzüglich kurzfristiger Anteil Abzüglich: Barmittel und 119.050 Barmitteläquivalente Nettoverschuldung 3.138.924 $ Abgleich des Betriebsergebnisses zum bereinigten EBITDA (Beträge in Tausend) Letzte 12 Monate Drei Monate Monate zum zum 31. März 30. Juni 29. 31. 31. 2018 2018 September Dezember Dezember 2018 2018 2018 Betriebsergebnis 268.399 326.307 287.244 213.376 1.095.326 Sonstiger (Aufwand) (3.998) (2.090) (706) (504) (7.298) Ertrag Auf (475) (959) (1.013) (704) (3.151) Minderheitsbeteiligungen entfallender Nettogewinn/-verlust Wertminderungen und 122.654 127.048 132.972 139.092 521.765 Abschreibungen EBITDA 386.580 450.306 418.497 351.260 1.606.642 Restrukturierungs-, 22.104 16.042 19.890 20.412 78.449 Akquise-, Integrations- und sonstige Kosten Bilanzierung nach 1.354 194 7.090 6.721 15.359 Erwerbsmethode mit Bewertung des Bestands Freigabe von 1.749 - - 2.857 4.606 Entschädigungsbetrag Bereinigter EBITDA 411.787 466.542 445.477 381.250 1.705.056 Nettoverschuldung 1,8 gegenüber bereinigtem EBITDA Abgleich des Nettoumsatzes zum Nettoumsatz bei konstanten Wechselkursen ohne Akquisevolumen (Beträge in Tausend) Drei Zwölf Monate Monate zum zum 31. 31. 31. 31. Dezember Dezember Dezember Dezember 2018 2017 2018 2017 Nettoumsatz 2.448.618 2.369.097 9.983.634 9.491.290 $ Abgleich des 38.485 - (85.273) - Nettoumsatzes bei konstanten Wechselkursen Nettoumsatz bei 2.487.103 2.369.097 9.898.361 9.491.290 konstanten Wechselkursen Abzüglich Einfluss des (106.906) - (228.585) - Akquisevolumens Nettoumsatz bei 2.380.197 2.369.097 9.669.776 9.491.290 konstanten Wechselkursen $ ohne Akquisevolumen Abgleich des Nettoumsatzes der Segmente zum Nettoumsatz der Segmente bei konstanten Wechselkursen ohne Akquisevolumen (Beträge in Tausend) Drei Monate zum Global Ceramic 31. 31. Dezember Dezember 2018 2017 Nettoumsatz 861.238 $ 824.062 Abgleich des 17.359 - Nettoumsatzes der Segmente bei konstanten Wechselkursen Nettoumsatz der Segmente 878.597 824.062 bei konstanten Wechselkursen Abzüglich Einfluss des (35.064) - Akquisevolumens Nettoumsatz der Segmente 843.533 $ 824.062 bei konstanten Wechselkursen ohne Akquisevolumen Abgleich des Nettoumsatzes der Segmente zum Nettoumsatz der Segmente bei konstanten Wechselkursen ohne Akquisevolumen (Beträge in Tausend) Drei Monate zum Flooring ROW 31. 31. Dezember Dezember 2018 2017 Nettoumsatz 613.700 $ 545.865 Abgleich des 21.126 - Nettoumsatzes der Segmente bei konstanten Wechselkursen Nettoumsatz der Segmente 634.826 545.865 bei konstanten Wechselkursen Abzüglich Einfluss des (71.842) - Akquisevolumens Nettoumsatz der Segmente 562.984 $ 545.865 bei konstanten Wechselkursen ohne Akquisevolumen Abgleich von Bruttogewinn und bereinigtem Bruttogewinn (Beträge in Tausend) Drei Monate zum 31. 31. Dezember Dezember 2018 2017 Bruttogewinn 646.390 $ 753.624 Bereinigungen des Bruttogewinns: Restrukturierungs-, 10.345 11.339 Akquise-, Integrations- und sonstige Kosten Bilanzierung nach 6.721 - Erwerbsmethode mit Bewertung des Bestands Bereinigter Bruttogewinn 663.456 $ 764.963 Abgleich der Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten mit den bereinigten Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten (Beträge in Tausend) Drei Monate zum 31. 31. Dezember Dezember 2018 2017 Vertriebs-, Verwaltungs- 433.014 $ 410.158 und Gemeinkosten Abgleich der Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten: Restrukturierungs-, (10.268) (3.892) Akquise-, Integrations- und sonstige Kosten Bereinigte Vertriebs-, 422.746 $ 406.266 Verwaltungs- und Gemeinkosten Abgleich des Betriebsergebnisses mit dem bereinigten Betriebsergebnis (Beträge in Tausend) Drei Monate zum 31. 31. Dezember Dezember 2018 2017 Betriebsergebnis 213.376 $ 343.466 Bereinigung des Betriebsergebnisses: Restrukturierungs-, 20.613 15.231 Akquise-, Integrations- und sonstige Kosten Bilanzierung nach 6.721 - Erwerbsmethode mit Bewertung des Bestands Bereinigtes 240.710 $ 358.697 Betriebsergebnis Abgleich des Betriebsergebnisses der Segmente mit dem bereinigten Betriebsergebnis der Segmente (Beträge in Tausend) Drei Monate zum Global Ceramic 31. 31. Dezember Dezember 2018 2017 Betriebsergebnis 76.005 $ 113.440 Bereinigung des Betriebsergebnisses der Segmente: Restrukturierungs-, 4.162 1.834 Akquise-, Integrations- und sonstige Kosten Bilanzierung nach 6.721 - Erwerbsmethode mit Bewertung des Bestands Bereinigtes 86.888 $ 115.274 Betriebsergebnis der Segmente Abgleich des Betriebsergebnisses der Segmente mit dem bereinigten Betriebsergebnis der Segmente (Beträge in Tausend) Drei Monate zum Flooring NA 31. 31. Dezember Dezember 2018 2017 Betriebsergebnis 79.158 $ 157.219 Bereinigung des Betriebsergebnisses der Segmente: Restrukturierungs-, 7.159 9.776 Akquise-, Integrations- und sonstige Kosten Bereinigtes 86.317 $ 166.995 Betriebsergebnis der Segmente Abgleich des Betriebsergebnisses der Segmente mit dem bereinigten Betriebsergebnis der Segmente (Beträge in Tausend) Drei Monate zum Flooring ROW 31. 31. Dezember Dezember 2018 2017 Betriebsergebnis 72.467 $ 83.865 Bereinigung des Betriebsergebnisses der Segmente: Restrukturierungs-, 5.949 2.266 Akquise-, Integrations- und sonstige Kosten Bereinigtes 78.416 $ 86.131 Betriebsergebnis der Segmente Abgleich des Betriebsverlusts der Segmente mit dem bereinigten Betriebsverlust der Segmente (Beträge in Tausend) Drei Monate zum Eliminierungen - Konzern 31. 31. und zwischen Segmenten Dezember Dezember 2018 2017 Betriebsverlust $ (11.058) (14.254) Bereinigung des Betriebsverlustes der Segmente: Restrukturierungs-, 3.343 1.355 Akquise-, Integrations- und sonstige Kosten Bereinigter $ (9.703) Betriebsverlust der (10.911) Segmente Abgleich der Erträge vor Einkommenssteuern, einschließlich Minderheitsbeteiligungen, mit bereinigten Erträgen vor Einkommenssteuern, einschließlich Minderheitsbeteiligungen (Beträge in Tausend) Drei Monate zum 31. 31. Dezember Dezember 2018 2017 Gewinn vor Ertragssteuern 198.461 $ 332.459 Minderheitsbeteiligungen (704) (488) Bereinigung der Erträge vor Einkommenssteuern, einschließlich Minderheitsbeteiligungen: Restrukturierungs-, 20.412 15.435 Akquise-, Integrations- und sonstige Kosten Bilanzierung nach 6.721 - Erwerbsmethode mit Bewertung des Bestands Zinsaufwand für 4.322 - Erwerbungen Freigabe von 2.857 4.459 Entschädigungsbetrag Bereinigte Erträge vor 232.069 $ 351.865 Einkommenssteuern, einschließlich Minderheitsbeteiligungen: Abgleich von Ertragssteueraufwand mit bereinigtem Ertragssteueraufwand (Beträge in Tausend) Drei Monate zum 31. 31. Dezember Dezember 2018 2017 Ertragssteueraufwand $ 91.593 (31.582) Einkommenssteuern - 2.857 4.459 Auflösung unsicherer Steuerposition Ertragssteuerreform - (810) Ertragssteuerauswirkung 73.282 624 der Bereinigungsfaktoren Bereinigter 44.557 $ 95.866 Ertragssteueraufwand Bereinigter 19,2% 27,2% Ertragssteuersatz Das Unternehmen ergänzt seine zusammengefasste, konsolidierte Gewinn- und Verlustrechnung, die in Übereinstimmung mit US-GAAP erstellt und veröffentlicht wird, mit bestimmten nicht mit GAAP konformen Finanzkennzahlen. In Übereinstimmung mit Vorschriften der US-Börsenaufsicht (Securities and Exchange Commission) bieten die vorstehenden Tabellen einen Abgleich von den nicht-GAAP-konformen Finanzkennzahlen des Unternehmens zu den am direktesten vergleichbaren US-GAAP-Kennzahlen. Alle vorstehend angeführten, nicht-GAAP-konformen Kennzahlen sollten zusätzlich zu den vergleichbaren US-GAAP-Kennzahlen berücksichtigt werden. Diese Kennzahlen sind jedoch nicht unbedingt mit ähnlich bezeichneten, von anderen Unternehmen veröffentlichten Kennzahlen vergleichbar. Das Unternehmen ist der Überzeugung, dass diese nicht mit GAAP konformen Kennzahlen durch einen Abgleich mit den entsprechenden US-GAAP-Kennzahlen seinen Investoren wie folgt helfen können: Nicht mit GAAP konforme Umsatzkennzahlen helfen, im Vergleich mit dem Umsatz zurückliegender und künftiger Perioden, Wachstumstrends zu identifizieren, und nicht-GAAP-konforme Rentabilitätskennzahlen helfen, im Vergleich mit den Gewinnen zurückliegender und künftiger Perioden, die Trends der langfristigen Ertragskraft des Unternehmens zu verstehen. Das Unternehmen bereinigt seine nicht-GAAP-konformen Umsatzkennzahlen um bestimmte Posten, da diese in unterschiedlichen Zeiträumen wesentlich variieren und die zugrunde liegenden Geschäftstrends verdecken können. Zu den vom Unternehmen aus den nicht-GAAP-konformen Umsatzkennzahlen herausgenommenen Posten zählen: Devisentransaktionen und Währungsumrechnungen und die Auswirkungen von Akquisitionen. Das Unternehmen bereinigt seine nicht-GAAP-konformen Rentabilitätskennzahlen um bestimmte Posten, da diese nicht unbedingt aussagekräftig für die zentrale betriebliche Performance sind oder damit nicht in Zusammenhang stehen. Zu den vom Unternehmen aus den nicht-GAAP-konformen Rentabilitätskennzahlen herausgenommenen Posten zählen: Aufwendungen in Zusammenhang mit Restrukturierungen, Akquisitionen und Integrationen sowie sonstige Aufwendungen, Acquisitions Purchase Accounting mit Neubewertung der Bestände, Freigabe von Vermögenswerten für Entschädigungsleistungen und Auflösung unsicherer Steuerpositionen.



