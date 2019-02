Bremen (ots) - Fast 60 Prozent der Bremer sind 15 Wochen vor der Landtagswahl mit der Arbeit der rot-grünen Landesregierung unzufrieden oder sehr unzufrieden. Das zeichnet sich aus einer Erhebung des Instituts Infratest-Dimap für den Weser-Kurier ab. Damit ist die Unzufriedenheit im Vergleich zu einer Umfrage dieser Zeitung aus dem Vorjahr gestiegen. Unter den Befragten ist vor allem die Zahl derer gewachsen, die sich "sehr unzufrieden" über die Politik des bremischen Senats äußerten. Als unzufrieden bezeichneten sich auch 41 Prozent der Befragten, die sich als Grünen-Anhänger verstehen, sowie 35 Prozent der SPD-Anhänger. Seit Mai 2011 ist die Zustimmung zur Arbeit der bremischen Landesregierung stetig gesunken. Aktuell gaben 35 Prozent der 1000 Befragten an, mit der Regierungsarbeit in Bremen zufrieden zu sein. Das ist der zweitschlechteste Wert bundesweit, nur die Zufriedenheit der Berliner mit ihrem Senat liegt einen Prozentpunkt darunter. Die aktuellen Zufriedenheitswerte in Bremen entsprechen denen mit der Großen Koalition auf Bundesebene.



- Das Institut Infratest-Dimap hat im Auftrag des Weser-Kurier vom 24. bis 30. Januar 1000 zufällig ausgewählte Wahlberechtigte im Land Bremen telefonisch befragt.



