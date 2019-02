The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.02.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.02.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA 2D8A XFRA BE0002190560 DEME 13/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA CH0205287706 ANZ NZ(ITL)(LD) 13-19 MTN BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0234833678 INTERSHOP HLDG 14-19 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0352595869 INVESTIS HOLDING 17-19 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000A2BN916 IKB DT.IND.BK.MTN 17/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4M55 LB.HESS.THR.CARRARA05H/15 BD00 BON EUR N

CA XFRA USU84258AE91 THE SOUTHERN CO.18/20 FLR BD00 BON USD N

CA XFRA DE000DG4UDT2 DZ BANK IS.A846 BD01 BON EUR N

CA BUKD XFRA US111021AK71 BRIT. TELECOMM. 14/19 BD01 BON USD N

CA XFRA US842587CQ87 THE SOUTHERN CO. 16/19 BD01 BON USD N

CA XFRA US88732JAP30 TIME WARNER CBL 2019 BD01 BON USD N

CA XFRA US912796QX07 US TREASURY BILL 2019 ZO BD01 BON USD N

CA XFRA DE000HLB4DV7 LB.HESS.THR.CARRARA02W17 BD02 BON EUR N

CA MOHD XFRA FR0012315133 LVMH 14/19 FLR MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA US61746BEH50 MORGAN STANLEY 17/20FLR I BD02 BON USD N