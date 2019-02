The following instruments on XETRA do have their first trading day 11.02.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 11.02.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0459810534 AARGAU.KT.BK 19/26 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000DD5AGD1 DZ BANK CLN E.9603 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3YA9 LB.HESS.THR.IS.02B/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3ZD0 LB.HESS.THR.CARRARA02W/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3ZF5 LB.HESS.THR.CARRARA02Y/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB3ZG3 LB.HESS.THR.CARRARA02Z/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000LB12718 LBBW STUFENZINS 19/22 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB03S9 NORDLB FESTZINSANL.03/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB03T7 NORDLB GELDM.FRN 03/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA IT0005363111 ITALIEN 19/49 BD02 BON EUR N

CA XFRA US064159MK98 BK NOVA SCOT 19/24 BD02 BON USD N

CA XFRA US10373QBE98 BP CAP.MK.AM 19/26 BD02 BON USD N

CA XFRA US219868CB02 CORP.ANDINA 19/22 BD02 BON USD N

CA XFRA US912810SF66 USA 19/49 BD02 BON USD N

CA XFRA US9128286B18 USA 19/29 BD02 BON USD N

CA XFRA US9128286C90 USA 19/22 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1950905486 KRED.F.WIED.19/25 MTN LS BD02 BON GBP N

CA XFRA XS1951084638 SPAREBKN V B 19/26 MTN BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1951092144 LANDWIRT.R.BK 19/28 MTN BD02 BON EUR N

CA MRG1 XFRA CA6900221087 OUTCROP GOLD CORP. EQ00 EQU EUR N

CA 2VPA XFRA CA92347A2056 VERITAS PHARMA INC. EQ00 EQU EUR N

CA NP5 XFRA IT0004147952 NEWRON PHARMACEUT. EO-,20 EQ00 EQU EUR Y

CA 1YI XFRA US49803V1070 KITOV PHARMA ADR/1 EQ00 EQU EUR N

CA SPXB XFRA US86959K1051 SUZANO PAPEL E CEL. ADR/2 EQ00 EQU EUR N