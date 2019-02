FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.02.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 12.02.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 11.02.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 12.02.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HLB04Q3 LB.HESS.-THR.ZI.EX.02A/14 0.003 %

XFRA DE000BLB2NS2 BAY.LDSBK DAX-KO.ANL 1/14 0.000 %

V1L XFRA US91913Y1001 VALERO ENERGY CORP.DL-,01 0.794 EUR

USX1 XFRA US9129091081 UNITED STATES STEEL DL 1 0.044 EUR

TT6 XFRA US88162G1031 TETRA TECH INC. DL-,01 0.106 EUR

RCO XFRA US76122Q1058 RESOURCES CONNECT. DL-,01 0.115 EUR

MWI XFRA US57060D1081 MARKETAXESS HLDGS DL-,001 0.450 EUR

EDC XFRA US2091151041 CONSOLIDATED EDISON 0.653 EUR

BBK XFRA US0549371070 BB+T CORP. DL 5 0.357 EUR

PTTG XFRA TH0355A10Z12 PTT EXPL.+PROD.-FGN.- BA1 0.091 EUR

NVAL XFRA TH0355010R16 PTT EXPL.+PROD.-NVDR-BA 1 0.091 EUR

PNU XFRA FR0000053381 DERICHEBOURG S.A. EO -,25 0.140 EUR

MDH XFRA US5526761086 M.D.C. HLDGS DL -,01 0.265 EUR

NRM XFRA AU000000IAG3 INS.AUST.GRP 0.075 EUR

SCL XFRA AN8068571086 SCHLUMBERGER DL-,01 0.441 EUR

1WT XFRA US97717P1049 WISDOMTREE INV. DL-,01 0.026 EUR

XFRA DE000HSH4W06 HSH NORDBANK MZC 2 15/19 0.000 %

4IV XFRA US46187W1071 INVITATION HOMES DL -,01 0.115 EUR

VIR XFRA ES0183746314 VIDRALA SA INH. EO 1,02 0.766 EUR

BEW XFRA CA2553311002 DIVERSIFIED ROYALTY 0.012 EUR