FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 11.02.2019 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 11.02.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

MRG XFRA CA6046731031 MIRANDA GOLD

XFRA US55939M2008 MAGNEGAS APPL.TECH.SOL.