Nachdem der Dax am Freitag stark abverkaufte, die Wall Street sich aber zum Handelsschluß sogar noch ins Plus retten konnte, scheint die nun anbrechende Woche wenig Höhepunkte zu bieten. Die US-Berichtssaison hat ihren Hochpunkt überschritten, aber nun rückt die Politik wieder in den Fokus: am Donnerstag findet ein erneutes Zusammentreffen zwischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...