Ernst Russ AG: Assetando erwirbt Wohnungsbaugrundstücke in Pinneberg von Matrix DGAP-News: Ernst Russ AG / Schlagwort(e): Immobilien Ernst Russ AG: Assetando erwirbt Wohnungsbaugrundstücke in Pinneberg von Matrix 11.02.2019 / 08:07 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Assetando erwirbt Wohnungsbaugrundstücke in Pinneberg von Matrix - Assetando Real Estate GmbH erwirbt drei Projektgrundstücke im Pinneberger ILO- Park - Bebauung mit rd. 75 geförderten Wohnungen bis zum Sommer 2021 vorgesehen Hamburg, 11. Februar 2019 - Die Assetando, ein Unternehmen der Ernst Russ Gruppe, hat drei Grundstücke im Pinneberger ILO-Park von der Hamburger Matrix Immobilien Gruppe erworben. Auf den rd. 4.600 qm umfassenden Grundstücken sollen bis zum Sommer 2021 ca. 75 öffentlich geförderte Wohnungen errichtet werden. Die von der Assetando Gruppe erworbenen Projektgrundstücke mit einer Grundfläche von insgesamt rd. 4.600 qm bilden den öffentlich geförderten Wohnungsbereich des direkt am Pinneberger Bahnhof belegenen ILO-Parks. Das früher durch die ehemaligen "ILO-Werke" genutzte Areal mit einer Gesamtfläche von ca. 75.000 qm wird derzeit von der Matrix Immobilien Gruppe umfassend entwickelt und in drei Bauabschnitten realisiert. Insgesamt entstehen im ILO-Park ca. 400 Wohnungen, ein Hotel und weitere Gewerbeflächen. Assetando plant gemeinsam mit ihrem Joint Venture-Partner, der SG Bau und Immobilienvertriebs GmbH, die Errichtung von rd. 75 durch die Investitionsbank Schleswig-Holstein geförderte Wohnungen. Das Projekt soll bis zum Sommer 2021 fertiggestellt werden. "Wir freuen uns, dass wir erneut ein öffentlich gefördertes Wohnungsneubauprojekt in der Metropolregion Hamburg gemeinsam mit unserem langjährigen Geschäftspartner, der SG Bau, realisieren können", so Matthias Voss, geschäftsführender Gesellschafter der Assetando Gruppe. "In den letzten Jahren haben wir neben einer Vielzahl eigener Projekte, insbesondere geförderte Wohnungsneubauten, auch die Beratung für dritte Projektentwickler übernommen und unsere Expertise bei der Strukturierung und Optimierung der öffentlichen Wohnungsbauförderung einbringen können." Insbesondere in den wirtschaftsstarken Ballungsräumen Deutschlands, wie beispielweise in der Metropolregion Hamburg, besteht ein zunehmend hoher Bedarf an bezahlbarem Wohnraum. Die Assetando beabsichtigt sich auch künftig, neben bestehenden Fonds- und Asset Managementmandaten, auf dieses Segment zu konzentrieren und das Geschäftsfeld der Förderberatung und Förderinvestments strategisch weiter auszubauen. Die Assetando fungiert als zentrale Immobilieneinheit der Ernst Russ AG. Aktuell managt die Assetando ein Immobilienportfolio an über 30 Standorten in der Größe zwischen 2.000 und 148.000 qm. Das betreute Immobilienvermögen beläuft sich auf rund 1,6 Mrd. EUR bei einer Gesamtfläche von rund 680.000 qm. Über die Assetando Real Estate GmbH: Die Assetando Gruppe mit Sitz in Hamburg wurde im Jahr 2012 gegründet. Schwerpunkte der Unternehmenstätigkeit sind das Fonds- und Assetmanagement und die Beratung institutioneller sowie vermögender privater Immobilieninvestoren. Ein weiterer Fokus liegt in der Betreuung und Entwicklung von Investitionen im Bereich des öffentlich geförderten Wohnungsneubaus. Die Assetando Real Estate GmbH ist ein Tochterunternehmen der Ernst Russ AG. www.assetando.de Über die Ernst Russ Gruppe: Die Ernst Russ Gruppe ist ein börsengehandelter Asset und Investmentmanager mit Schwerpunkt auf den AssetKlassen Schiff und Immobilie. Aktuell betreut die Ernst Russ Gruppe eine Flotte von rund 100 Container, Tank, Bulk und sonstigen Schiffen. Diese werden aktiv gemanagt oder als Fondsschiffe über Partnerreedereien verwaltet. Die Ernst Russ Gruppe fungiert als Assetmanager verschiedener Objekte aus den Segmenten Real Estate, Shipping und Alternative Investments. Zum Geschäft der Ernst Russ Gruppe gehören außerdem Treuhanddienstleistungen. Die Unternehmen der Ernst Russ Gruppe verwalten aktuell Fonds und Investments/CoInvestments mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von rund 6,1 Mrd. EUR. Das Unternehmen hat Standorte in Hamburg, Bremen, Köln und London. www.ernst-russ.de Kontakt: Ernst Russ AG Anika Hillmer Investor Relations Tel. +49 40 88 88 1 1800 E-Mail: ir@ernst-russ.de 11.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Ende der Mitteilung DGAP News-Service 774221 11.02.2019