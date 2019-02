So spannend der Bereich von "Machine Vision", der optischen Überwachungs- und Steuerungssysteme für hochsensible Produktionsprozesse, auch ist, in dem ISRA Vision sich tummelt, so groß die Perspektiven grundsätzlich auch sein mögen: Die am Freitag präsentierte Bilanz war Magerkost. Ein Umsatzanstieg von nur sieben Prozent gegenüber 2017 ist dünn.

