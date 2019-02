Die im DAX gelisteten Industrie-Unternehmen erwirtschafteten im Jahr 2017 zusammen einen Umsatz in Höhe von 1,21 Billionen Euro. Das entsprach einem Plus von sechs Prozent zum Vorjahr. Diesen Zuwachs erzielten die Konzerne vor allem durch ihre internationalen Aktivitäten: Während die Umsätze im Ausland im Berichtsjahr um sieben Prozent zulegten, stiegen die Erlöse im Inland nur um zwei Prozent. Diese Zahlen ermittelte die Beratungsgesellschaft PwC. Adidas erzielte in jenem Jahr mehr als 90 Prozent seines Umsatzes im Ausland.

In der letzten Woche kehrte der Handelsstreit zwischen den USA und China wieder ins Bewusstsein der Anleger zurück. Nachdem sie in den ersten Wochen dieses Jahres auf eine Entspannung spekuliert hatten, wurden sie mit den jüngsten Aussagen von US-Präsident Donald Trump eines Besseren belehrt. Es gebe keinen Plan, sich mit einem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping zu treffen, teilte der mit. Bislang waren sie davon ausgegangen, dass Trump wegen innenpolitischer Probleme gerne einen Deal präsentieren würde.

Doch dieses Bedürfnis teilt Trump offenbar nicht. Anleger reagierten genervt und zogen sich in den vergangenen Tagen vom Aktienmarkt zurück, zumal das Stillhalteabkommen am 1. März ausläuft. Dies hatten beide Länder vereinbart, um der ...

