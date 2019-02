Etwas erholt dürfte der Dax zum Wochenauftakt in einen voraussichtlich recht ruhigen Tag starten. Unternehmens- wie konjunkturseitig gibt die Agenda nur wenig her. Der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte gut eine Stunde vor dem Handelsbeginn am Montag ein Plus von 0,44 Prozent auf 10 954 Punkte. Mit ähnlichem Aufschlag wird auch der EuroStoxx 50 erwartet.

Etwas Rückenwind geben dem Dax die Vorgaben aus den USA, wo die Börsen am Freitag ihre Verluste gegen Handelsende reduzieren konnten. Für echte Fortschritte beim Handelsstreit zwischen den USA und China ist die Zeit aber noch nicht gekommen: Eine US-Delegation mit dem Finanzminister Steven Mnuchin und dem Handelsbeauftragten Robert Lighthizer wird erst am Donnerstag zu zweitägigen Gesprächen nach Peking reisen.

"Trotz aller Bemühungen erscheint ein Abschluss der Gespräche im Februar als beinahe unmöglich", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Chinas Etappenziel dürfte es jetzt sein, im Gespräch zu bleiben und damit höhere Zölle ab März zu verhindern."

Am vergangenen Freitag hatten verunsicherte Anleger den deutschen Leitindex wieder unter die Marke von 11 000 Punkten gedrückt, die er erst Mitte Januar mühsam zurückerobert hatte. Das Wochenminus belief sich auf 2,5 Prozent. Die runde Marke von 11 000 Punkten bleibt dem Index aber ein wichtiger Orientierungspunkt.

Im Dax kletterten die Papiere der Deutschen Post nach einem "FAZ"-Bericht, wonach die Bundesregierung mehr Spielraum für Preiserhöhungen bei Briefporto schaffen will, vorbörslich um mehr als 3 Prozent zum Xetra-Schluss. Die Rede ist nun von 85 bis 90 Cent für den Brief. Dies sei mehr als erwartet, sagte ein Händler. Meldungen zur Portopreis-Gestaltung hatten die Aktie zuletzt immer wieder teils kräftig bewegt.

Mit Blick auf die Berichtssaison verarbeiten die Anleger am Montag die endgültigen Zahlen von Carl Zeiss Meditec . Vorbörslich rückten die Anteile des Medizintechnikers auf der Handelsplattform Tradegate um mehr als 1 Prozent zum Xetra-Schluss vor. Gute Geschäfte in den Kernmärkten Deutschland, Frankreich und Südeuropa hatten das Wachstum zum Start ins neue Geschäftsjahr 2018/19 angetrieben.

Spannend bleibt die Saga um Wirecard , die am Freitag abermals um mehr als 12 Prozent abgesackt waren und an diesem Montag vorbörslich 1 Prozent gewannen. Der Kurs der Aktie ist seit Tagen nach Berichten der "Financial Times" ("FT") zu internen Untersuchungen rund um angebliche Bilanzierungsverstöße eines Mitarbeiters in Singapur deutlich unter Druck. Wirecard wies die Anschuldigungen zurück./ajx/jha/

