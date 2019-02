First Graphene Limited beantragt NICNAS-Eintragung für PureGRAPH DGAP-News: First Graphene Limited / Schlagwort(e): Zulassungsantrag/Produkteinführung First Graphene Limited beantragt NICNAS-Eintragung für PureGRAPH 11.02.2019 / 08:25 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. First Graphene Limited ("FGR" oder "das Unternehmen") (ASX: FGR), ein Unternehmen für hochmoderne Werkstoffe, berichtet, dass das Unternehmen einen Antrag gestellt hat, damit PureGRAPH-Graphen vom National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS, nationales Melde- und Bewertungssystem für Industriechemikalien) für einen Eintrag in das Australian Inventory of Chemical Substances (AICS, australisches Verzeichnis chemischer Substanzen) angemeldet und bewertet wird. Die wichtigsten Punkte: - First Graphene hat beantragt, dass PureGRAPH-Graphen vom National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS, nationales Melde- und Bewertungssystem für Industriechemikalien) für einen Eintrag in das Australian Inventory of Chemical Substances (AICS, australisches Verzeichnis chemischer Substanzen) angemeldet und bewertet wird. - Die Bewertung und Vergabe eines Zertifikats von NICNAS ermöglicht den Verkauf von PureGRAPH in Australien. - Das umfassende REACH-Registrierungsdossier vereinfachte die Produktanmeldung in Australien sehr stark. Alle Produzenten oder potenzielle Produzenten von Graphen müssen bei NICNAS einen Antrag für die CAS-Zahl von Graphen einreichen. FGR hat eng mit ihren Beratern zusammengearbeitet, um einen umfassenden Antrag einzureichen. Dies umfasste die Angabe von Punkten wie z. B. die chemische Eigenschaft, Toxikologie und Umweltinformationen. All dies benötigte einen beachtlichen Forschungsaufwand. Ein Vorteil eines Vorreiters ist, dass nach Zulassung der neuen Chemikalie sie für die ersten 5 Jahre vertraulich behandelt wird (kein Eintrag in den öffentlichen oder vertraulichen Inventarlisten). Dies wird der "eintragsfreie Zeitraum" (non-listing Period) genannt und bedeutet, dass First Graphene gemäß dieser Registrierung die neue Chemikalie importieren oder herstellen kann. Nach seinem jüngsten Antrag für seine PureGRAPH-Graphenprodukte in Europa ist das Unternehmen jetzt bei REACH registriert. Nach bestem Wissen des Unternehmens ist FGR das erste Graphen-Unternehmen in Australien, das für einen Eintrag von Graphen als ein neues Nanomaterial bei AICS einen Antrag bei NICNAS stellt. Craig McGuckin, Managing Director, sagte: "Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt voran im Wachstum unseres Graphenmaterialiengeschäfts in Australien. In Verbindung mit FGRs jüngster REACH-Registrierung demonstriert dies unsere Position als ein führender ethischer Anbieter großer Mengen hochwertiger Graphenprodukte." Über NICNAS: National Industrial Chemicals Notification and Assessment Scheme (NICNAS) hilft beim Schutz der australischen Bevölkerung und der Umwelt durch Bewertung der Risiken von Industriechemikalien und durch Informationen zur Förderung ihrer sicheren Anwendung. Es ist Teil der australischen Regierung, Department of Health (Gesundheitsministerium). Der Fokus ist die industrielle Verwendung der Chemikalien. Dies deckt ein breites Spektrum von Chemikalien ab, die in Tinten, Kunststoffen, Klebstoffen, Farben, Leime, Lösungsmittel, Kosmetika, Seifen und vielen anderen Produkten verwendet werden. Über First Graphene Ltd. (ASX: FGR) First Graphene Ltd. ist ein führender Anbieter hochwertiger Graphenprodukte in größeren Mengen. Das Unternehmen besitzt eine robuste Produktionsplattform, die auf der unternehmenseigenen Belieferung mit sehr reinen Rohmaterialien und einer etablierten Produktionskapazität von 100 Tonnen Graphen pro Jahr basiert. Kommerzielle Anwendungen werden jetzt in industriellen Verbundstoffen und Gummis, im Brandschutz, im Baugewerbe und in der Energiespeicherung avanciert. First Graphene Ltd. ist in Australien börsennotiert (ASX: FGR) und ihr primärer Produktionsstandort befindet sich in Henderson in der Nähe von Perth, Western Australia. Das Unternehmen wurde vor Kurzem im Vereinigten Königreich als First Graphene (UK) Ltd. in das Handelsregister eingetragen und ist ein Tier-1-Partner im Graphene Engineering Innovation Centre (GEIC)in Manchester, Vereinigtes Königreich. Produktpalette von PureGRAPH Die Produktpalette von PureGRAPH wurde von FGR im September 2018 in Verbindung mit einem Produktinformationsblatt veröffentlicht. 