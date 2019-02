Das Start-up Nikola Motor will nicht nur mit Brennstoffzellen-betriebenen Trucks eine Mobilitätswende im Schwerlastverkehr einleiten, sondern auch Batterie-elektrische Modelle in Zukunft anbieten. Wie die Trucks in der Realität aussehen und ob diese alltagstauglich sind, zeigt sich auf der bevorstehenden Nikola World, die vom 16. bis 17. April im US-Bundesstaat Arizona stattfindet. Derweil steigt auch die Spannung bei Nel aus Norwegen. Weitere Aufträge - für die vom Start-up geplante Wasserstoff-Betankungsinfrastruktur - sind ein Muss.

