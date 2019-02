Die Analysten von SMC-Research zeigen sich von dem letztjährigen Ergebnis der Accentro Real Estate AG zwar enttäuscht, halten diese aber für ein vorübergehendes Phänomen. Dementsprechend traut der SMC-Analyst Adam Jakubowski der Accentro-Aktie weiterhin hohes Potenzial zu und bestätigt sein positives Urteil.

Nach dem schwächeren dritten Quartal habe Accentro in den letzten drei Monaten des Jahres 2018 die Umsatzdynamik wieder deutlich erhöht und die Quartalserlöse vorläufigen Zahlen zufolge um über 20 Prozent auf 70,2 Mio. Euro gesteigert. Für das Gesamtjahr resultiere daraus ein Umsatz von fast 207 Mio. Euro, womit die Umsatzschätzung von SMC-Research um fast 10 Prozent übertroffen worden sei.

Demgegenüber habe sich das Ergebnis schwächer entwickelt als von den Analysten erwartet und als von Accentro selbst prognostiziert. Ein Teil der Abweichung sei auf Verschiebungen in der Umsatzwirksamkeit einiger Umbauprojekte zurückzuführen. Beim EBIT habe sich zudem ein "Tausch" der Rohmarge gegen ein besseres Steuerergebnis im Zuge eines Share-Deals bemerkbar gemacht.

Grundsätzlich zeige sich Accentro aber weiter mit der Marktsituation sehr zufrieden und verneine auf Nachfrage der Analysten die Existenz eines zunehmenden Margendrucks. Was sich aber beobachten lasse, seien etwas längere Durchlaufzeiten der Projekte, was teilweise auf Verzögerungen auf Seiten der Behörden und Gerichte, vor allem aber auf den wachsenden Anteil von Objekten zurückzuführen sei, an denen Accentro vor dem Weiterverkauf umfangreichere und damit langwierigere Aufwertungsmaßnahmen wie etwa den Bau von zusätzlichen Geschossen durchführe.

SMC-Research hat in Reaktion auf die vorläufigen Zahlen aus Vorsicht die Margenannahmen dennoch etwas reduziert. Für weitergehende Modellanpassungen sowie den Roll-over des Modells auf das Basisjahr 2019 wollen die Analysten aber den Geschäftsbericht abwarten. Bis dahin haben sie ihr Urteil "Buy" bei einem etwas reduzierten Kursziel von 11,40 Euro bestätigt.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 11.02.19, 8:45 Uhr)

