Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Daimler nach Zahlen von 77 auf 69 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Er setze einen Konglomeratsabschlag von 10 Prozent auf den Wert der Summe aller Teile des Autoherstellers an, begründete Analyst Jose Asumendi in einer am Montag vorliegenden Studie das niedrigere Kursziel. Das Geschäft mit Transportern und Bussen bewerte er mit einem Abschlag im Vergleich zum Lkw-Segment und den Finanzdienstleistungen von Daimler./bek/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2019 / 19:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2019 / 12:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0003 2019-02-11/08:50

ISIN: DE0007100000