Mit einem Plus von knapp einem Prozent auf 82,10 Euro haben die Aktien von Carl Zeiss Meditec am Montag auf die endgültigen Zahlen des Medizintechnikers für das erste Geschäftsquartal und die bestätigten Unternehmensziele reagiert. Gute Geschäfte in den Kernmärkten Deutschland, Frankreich und Südeuropa hatten das Wachstum des MDax-Mitglieds angetrieben.

Sie erholten sich damit ein Stück weit von ihren Verlusten seit vergangenem Donnerstag, als sie mit 83,40 Euro zunächst ein Rekordhoch erreicht hatten, aber letztlich im Minus geschlossen hatten. Am Freitag waren sie zeitweise unter 80 Euro gefallen, hatten aber ihren Tagesverlust bereits gegen Handelsende deutlich eindämmen können.

Analyst Scott Bardo von der Berenberg Bank sprach von einem guten Start ins neue Geschäftsjahr. Überraschungen habe es aber keine mehr gegeben. Angesichts der starken Kursentwicklung von Carl Zeiss seit Jahresbeginn hält er ungeachtet der vörbörslichen Kursaufschläge moderate Gewinnmitnahmen für denkbar./ajx/jha/

