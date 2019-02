Die Privatbank Berenberg hat Carl Zeiss Meditec nach Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 68 Euro belassen. Das Medizintechnik-Unternehmen habe gute Umsätze erzielt, und auch die Margen seien erfreulich gestiegen, während das Nettoergebnis etwas schwächer ausgefallen sei, schrieb Analyst Scott Bardo in einer am Montag vorliegenden Studie. Allerdings sollten die Resultate angesichts bereits vorab veröffentlichter Eckdaten nicht überraschen, und der gute Start ins Geschäftsjahr scheine schon mehr als eingepreist. Entsprechend kämen auch moderate Gewinnmitnahmen nicht unerwartet./gl

