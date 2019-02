FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem knapp behaupteten Start dreht der DAX-Future am Montag im frühen Verlauf knapp ins Plus. Nach den Verlusten der vorangegangenen beiden Handelstage sprechen Marktteilnehmer von einer technisch bedingten Erholung. Diese dürfte den März-Kontrakt in den Bereich bei 11.000 Punkten führen. Allerdings dürfte es schwierig werden, wieder in die alte Seitwärtsbewegung von 11.000 bis 11.300 Punkten einzutreten. Vielmehr wird ein erneuten Rücksetzer befürchtet.

Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 3,5 auf 10.948,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 10.959 und das Tagestief bei 10921,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.048 Kontrakte.

February 11, 2019 02:27 ET (07:27 GMT)

