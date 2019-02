Backup- und Recovery-Funktionen, kombiniert mit cloudbasierter Cybersicherheit, schaffen neues Konzept für den Schutz von Endpunkten

Komplementäre Vertriebskanäle bieten Kunden leistungsstarke und doch einfache Komplettlösung

Transaktion auf 618,5 Millionen US-Dollar geschätzt; sofortige Ertragssteigerung auf Basis der Ergebnisse und des Cash-Flows erwartet

Carbonite, Inc. (Nasdaq: CARB) ("Carbonite" oder das "Unternehmen"), ein führender Anbieter von cloudbasiertem Datenschutz, und Webroot Inc. ("Webroot"), ein führendes Unternehmen für Cybersicherheit, gaben heute den Abschluss einer endgültigen Vereinbarung bekannt. Nach dieser Vereinbarung soll Carbonite Webroot für einen Barpreis von etwa 618,5 Millionen US-Dollar erwerben. Carbonite will die Transaktion mit dem vorhandenen Bargeldbestand und den unter einer neuen Kreditfazilität gesicherten Mitteln finanzieren. Die Kooperation beschäftigt sich mit einem der größten Schwachpunkte von Unternehmen in dieser Branche dem Endpunkt und entwickelt ein umfassendes Schutzkonzept, bestehend aus cloudbasierter Cybersicherheit, gepaart mit cloudbasierten Backup- und Recovery-Funktionen. Die Transaktion wird voraussichtlich direkt nach ihrem Abschluss eine Ertragssteigerung auf Basis der Ergebnisse und des Cash-Flows erzielen.

Das 1997 gegründete, private Unternehmen Webroot bietet Produkte für den Endpunkt- und Netzwerkschutz, Schulungen zum Sicherheitsbewusstsein und Bedrohungserkennungsdienste. Mit seiner hochwertigen Technologie, seinem erfahrenen Team und seinem umfassenden Markteinführungsstrukturen, einschließlich eines leistungsstarken Netzwerks aus Managed Service Providers ("MSP") und Remote Monitoring und Management ("RMM"), hat sich Webroot als führendes Unternehmen im Bereich der Cybersicherheit etabliert. Der Umsatz von Webroot im Geschäftsjahr 2018 betrug rund 215,0 Millionen US-Dollar.

"Die Übernahme von Webroot sorgt für eine rasante Beschleunigung unserer Entwicklung zum führenden Datenschutzunternehmen", so Mohamad Ali, President und Chief Executive Officer von Carbonite. "Angesichts der täglich steigenden Bedrohungen beispielsweise durch Ransomware suchen unsere Kunden und Partner zunehmend nach einer umfassenderen Lösung, die sowohl leistungsstark als auch komfortabel ist. Backup und Recovery, kombiniert mit Endpunktsicherheit und Bedrohungsinformationen, bilden eine differenzierte Lösung auf einer einzigen, umfassenden Datenschutzplattform."

Ali fuhr fort: "Das Team von Webroot engagiert sich leidenschaftlich für eine Gebäudetechnik, die es Kunden einfach macht, ihre wichtigen Daten zu schützen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Webroot."

"Carbonite und Webroot verbindet das Bestreben, Lösungen für Datenschutz und Cybersicherheit barrierefrei und anwenderfreundlich zu gestalten, um den Erfolg unserer Kunden zu gewährleisten. Wir sind stolz, Teil des Carbonite-Teams zu werden", betonte Mike Potts, CEO von Webroot. "Gemeinsam können wir unseren Kunden und Partnern einen enormen Mehrwert bieten."

Überzeugende strategische und finanzielle Vorteile

Technologieplattform der nächsten Generation: Durch die Kombination der cloudbasierten Datenschutzlösungen von Carbonite mit der cloudbasierten Technologie für maschinelles Lernen von Webroot entsteht eine Sicherheitsplattform der nächsten Generation, die die steigenden Kundenanforderungen erfüllt.

Durch die Kombination der cloudbasierten Datenschutzlösungen von Carbonite mit der cloudbasierten Technologie für maschinelles Lernen von Webroot entsteht eine Sicherheitsplattform der nächsten Generation, die die steigenden Kundenanforderungen erfüllt. Eine umfassende Lösung für optimale Ergebnisse: Der gemeinsame Kundenstamm profitiert von dem komfortablen, cloudbasierten und integrierten Angebot, das eine einzigartige Ransomware-Schutz- und Wiederherstellungslösung beinhaltet.

Der gemeinsame Kundenstamm profitiert von dem komfortablen, cloudbasierten und integrierten Angebot, das eine einzigartige Ransomware-Schutz- und Wiederherstellungslösung beinhaltet. Einheitliche Wege zur Erschließung und Erweiterung des Zielmarkts: Webroot und Carbonite vertreten eine gemeinsame Markteinführungsstrategie und nutzen ein ergänzendes Ökosystem mit Vertriebspartnern. Die führenden MSP-Partner und RMM-Beziehungen von Webroot bieten Carbonite einen neuen Kanal für eine Präsenzsteigerung und eine stärkere Marktexpansion.

Webroot und Carbonite vertreten eine gemeinsame Markteinführungsstrategie und nutzen ein ergänzendes Ökosystem mit Vertriebspartnern. Die führenden MSP-Partner und RMM-Beziehungen von Webroot bieten Carbonite einen neuen Kanal für eine Präsenzsteigerung und eine stärkere Marktexpansion. Sofortige Ertragssteigerung: Aufgrund der derzeitigen operativen Planung und der bestehenden Kundenverträge wird sich die Transaktion voraussichtlich sofort nach Abschluss der Transaktion ertragssteigernd auf Basis der Ergebnisse und des Cash-Flows auswirken.

Transaktionsdetails

Carbonite soll die Transaktion vollständig über verbindliche Finanzierungszusagen und den vorhandenen Bargeldbestand finanzieren.

Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Quartal 2019 erwartet, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung und anderer üblicher Abschlusskonditionen.

Die Transaktion wurde einstimmig von Vorstand und Aufsichtsrat beider Unternehmen und dem erforderlichen prozentualen Anteil der Webroot-Aktionäre genehmigt.

Weitere Informationen über die Transaktion erhalten Sie unter http://CarboniteWebroot.transactionannouncement.com

Berater

RBC Capital Markets, LLC fungiert als Finanzberater von Carbonite, Barclays unterstützt Carbonite als Vermögensberater. Skadden, Arps, Slate, Meagher Flom LLP berät Carbonite in rechtlichen Angelegenheiten. Barclays, Citizens Banks und RBC Capital Markets, LLC haben verbindliche Finanzierungszusagen zur Unterstützung der Transaktion eingeholt, und Simpson Thatcher Bartlett LLP beraten in Finanzierungsangelegenheiten. William Blair Company, L.L.C. ist der exklusive Finanzberater für Webroot, und Goodwin Procter LLP sowie Holland Hart LLP agieren als Rechtsberater.

Details zur Telefonkonferenz und zum Webcast

Carbonite veranstaltet am Donnerstag, 7. Februar, um 17:30 Uhr Ortszeit (ET) eine Telefonkonferenz, um die Transaktion sowie die Ergebnisse des vierten Quartals und den Jahresabschluss 2018 zu diskutieren. Diese Konferenz wird live per Webcast übertragen und kann im Bereich für Investoren der Unternehmenswebsite unter http://investor.carbonite.com abgerufen werden.

Eine Teilnahme an der Telefonkonferenz ist außerdem mit dem Zugangscode 9768609 über die Telefonnummer 877-303-1393 in den USA oder 315-625-3228 aus anderen Ländern möglich.

Über Carbonite

Carbonite bietet Unternehmen eine stabile Datenschutzplattform einschließlich der Technologie für Backup, Desaster-Recovery, Hochverfügbarkeit und Workload-Migration. Die Carbonite Data Protection-Plattform unterstützt global tätige Unternehmen mit einer sicheren Cloud-Infrastruktur. Erfahren Sie mehr unter www.Carbonite.com.

Über Webroot

Webroot setzt die Cloud und künstliche Intelligenz zum Schutz von Unternehmen und Verbrauchern durch Bedrohungen aus dem Internet ein. Als führender Anbieter von Cybersicherheitslösungen für Managed Service-Anbieter und Kleinunternehmen bietet Webroot Produkte für den Endpunktschutz und Netzwerksicherheit sowie Schulungen zum Sicherheitsbewusstsein. Marktführende Unternehmen wie beispielsweise Cisco, F5 Networks, Citrix, Aruba oder A10 Networks nutzen die BrightCloud Threat Intelligence Services von Webroot. Mithilfe der Leistung des maschinellen Lernens schützt Webroot Millionen Unternehmen und Kunden in einer immer stärker vernetzten Welt. Das in Colorado ansässige Unternehmen ist weltweit in Nordamerika, Europa und Asien tätig. Entdecken Sie Smarter Cybersecurity-Lösungen unter www.Webroot.com.

Warnhinweise bezüglich zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte, in dieser Pressemitteilung erörterte Aspekte, einschließlich der Begriffe wie "Geschäftsaussichten" beinhalten zukunftsgerichtete Aussagen, auf die Safe Harbor, der Schutz vor Haftung im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995, zutrifft. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können generell an Wörtern wie "antizipieren", "glauben", "könnte", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "kann", "planen", "potenziell", "prognostizieren", "Projekt", "sollte", "wird", "würde" oder durch Variationen dieser Begriffe sowie ähnliche Aussagen identifiziert werden. Entsprechend sind Beschreibungen der Zukunftspläne oder Zielsetzungen des Unternehmens ebenfalls zukunftsgerichtete Aussagen. Solche zukunftsbezogenen Aussagen sind naturgemäß Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder der Zeitpunkt bestimmter Ereignisse erheblich von den genannten oder den darin implizit zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweicht. Zu den Faktoren, die zu solchen Abweichungen führen oder beitragen können, zählen unter anderem unsere Fähigkeit, die Übernahme von Webroot abzuschließen, die Übernahme von Webroot und andere Übernahmen in unsere Betriebsabläufe einzugliedern und den erwarteten operativen und finanziellen Nutzen solcher Übernahmen und den Zeitpunkt des Nutzens zu erreichen, unsere Fähigkeit, neue Kunden profitabel zu gewinnen und bestehende Kunden zu halten, unsere Abhängigkeit vom Markt für Cloud-Backup-Dienste, unsere Fähigkeit, Wachstum, Änderungen der wirtschaftlichen oder regulatorischen Bedingungen oder andere Entwicklungen zu handhaben, die das Internet und die Informationstechnologiebranche betreffen, sowie die Faktoren, die im Abschnitt "Risk Factors" auf Formblatt 10-K unseres Geschäftsberichts für das am 31. Dezember 2017 beendete Geschäftsjahr dargelegt sind. Dieser Bericht wurde bei der U.S. Securities and Exchange Commission (die "SEC") eingereicht, ist online unter www.sec.gov sowie in späteren, von uns regelmäßig bei der SEC eingereichten oder aktualisierten Berichten einzusehen. Mit Ausnahme der gesetzlichen oder durch Verordnungen festgelegten Verpflichtungen unterliegen wir keinerlei Verpflichtung, unsere zukunftsgerichteten Aussagen infolge zukünftiger Ereignisse, neuer Informationen oder Umstände zu aktualisieren.

