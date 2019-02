Chemesis International Inc.: Chemesis International Inc. wird Herstellungskapazität in Kalifornien erweitern DGAP-News: Chemesis International Inc. / Schlagwort(e): Expansion Chemesis International Inc.: Chemesis International Inc. wird Herstellungskapazität in Kalifornien erweitern 11.02.2019 / 09:06 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Chemesis International Inc. wird Herstellungskapazität in Kalifornien erweitern Chemesis setzt die Ausweitung ihrer Präsenz in Kalifornien mittels Hinzunahme zusätzlicher 25.000 Quadratfuß an Herstellungskapazität in Cathedral City fort Vancouver, British Columbia, 10. Februar 2019 - Chemesis International Inc. (CSE: CSI) (OTC: CADMF) (FRA: CWAA) (das "Unternehmen" oder "Chemesis") gibt Pläne zur Hinzunahme weiterer 25.000 Quadratfuß an Produktionsflächen in Cathedral City, Kalifornien, bekannt. Mit der jüngsten Kommerzialisierung ihrer vollständig konformen hochmodernen Extraktionsanlage avanciert das Unternehmen seinen Erweiterungsplan und erwartet die Fertigstellung zusätzlicher Produktionsflächen bis zum zweiten Quartal 2019. Die Anlage wird vollständig den bundesstaatlichen Vorschriften für Produktion, Verpackung, Vertrieb und Transport entsprechen, was einen Direktvertrieb der Produkte an bundesstaatlich lizenzierte Apotheken erlaubt. Durch diese Expansion besitzt das Unternehmen die Fähigkeit, sein Portfolio an Fertigwaren weiter zu vergrößern, das Getränke, Esswaren und andere Konsumgüter einschließen wird. "Mittels der jüngsten Akquisition einer Niedertemperaturextraktionsmethodik werden wir ebenfalls in der Lage sein, unsere Angebote zu erweitern, um andere Cannabinoide mit höherer Konzentration in unseren Fertigwaren einzuschließen," sagte Chemesis CEO, Edgar Montero. Die Herstellungsexpansion wird die Leistungsfähigkeit maximieren und ebenfalls die Produktionskapazität für Chemesis Marken erhöhen einschließlich California Sap und Jay &silent Bob's Private Stash sowie Marken von Drittunternehmen. "Chemesis glaubt, dass diese zusätzliche Herstellungskapazität uns nicht nur die Steigerung unserer Fähigkeiten zur Herstellung von Fertigwaren, sondern auch die Ausweitung unserer Präsenz in Kalifornien erlauben wird," fügte Montero hinzu. "Der kalifornische Markt ist eine Schlüsselkomponente in Chemesis Geschäftsplan und das Unternehmen wird weiterhin die an diesem Markt entstehenden Gelegenheiten ergreifen. Bis dato haben unsere Marken beachtliches Interesse erhalten und diese zusätzlichen Produktionsräumlichkeiten geben uns die Fähigkeit, der Kundennachfrage gerecht zu werden." Im Auftrag des Board of Directors Edgar Montero CEO und Director Über Chemesis International Inc. Chemesis International Inc. Ist ein vertikal integriertes Unternehmen in der Cannabisbranche, das zurzeit innerhalb von Puerto Rico und Kalifornien tätig ist. Chemesis entwickelt ein starkes Standbein in Schlüsselmärkten vom Anbau zur Produktion, Vertrieb und Einzelhandel. Chemesis besitzt Einrichtungen in Puerto Rico und Kalifornien, die eine kosteneffektive Produktion und Vertrieb ihrer Produkte erlauben. Ferner setzt Chemesis exklusive Marken und Partnerschaften wirksam ein und verwendet die hochwertigsten Extraktionsverfahren, um den Verbrauchern hochwertige Cannabisprodukte zu bieten. Chemesis wird den Unternehmenswert durch die Erkundung von Gelegenheiten in den Wachstumsmärkten erhöhen, während das Unternehmen seinen Kunden konsequent Qualitätsprodukte vom Samen bis zum Verkauf liefert. INVESTOR RELATIONS: ir@chemesis.com www.chemesis.com 1 (604) 398-3378 Soziale Medien: Chemesis.facebook Chemesis.twitter Chemesis.instagram DesertZen.instagram CaliforniaSap.instagram Jay&SB.instagram Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 11.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 774239 11.02.2019 ISIN CA1635991039 AXC0065 2019-02-11/09:07