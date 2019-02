Was sind aktuell die Einflussfaktoren, die den Ölpreis in die eine oder andere Richtung treiben?



Welche politischen Themen Auswirkungen auf das schwarze Gold haben, wo die Unterschiede zwischen den Sorten Brent und WTI liegen und wie Anleger auf die Entwicklungen setzen können, erklärt Matthias Hüppe von HSBC in der Sendung Zertifikate Aktuell.