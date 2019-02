FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future kennt seit Wochen fast nur eine Richtung, nämlich nach oben. Am Freitag notierte der März-Kontrakt mit 166,83 Prozent auf einem Hoch. Aktuell legt der Zins-Kontrakt einen kleinen Verschnaufpause hin. "Die Sorgen um die Abkühlung der Konjunktur oder gar eine Rezession sind immer noch der primäre Treiber", heißt es am Morgen von der DZ Bank. In Folge fiel die zehnjährige Bund-Rendite erstmals seit Oktober 2016 unter 0,10 Prozent.

Vor dem Hintergrund der derzeitigen Konjunktursorgen sowie der Brexit-Unsicherheit sei nicht damit zu rechnen, dass das Bärenlager bereits zum Abstieg ansetze, so die Experten. Zwar könnten Gewinnmitnahmen für kurzfristige Rücksetzer sorgen, aber die luftigen Höhen dürften bestehen bleiben.

Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert aktuell 11 Ticks auf 166,55 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 166,73 Prozent und das Tagestief bei 166,49 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 43.129 Kontrakte. Der Bobl-Futures verliert 3 Ticks auf 133,25 Prozent.

