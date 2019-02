Das Tesla Model 3 ist schon jetzt das Auto des Jahrzehnts - kein Auto hat mehr Interesse geweckt. Neuen Daten zufolge war es bereits 2018 mit Abstand das weltweit meistverkaufte Elektroauto der Welt. CleanTechnica zufolge wurden im Vorjahr 145.846 Model 3 verkauft - womit es einen Elektroauto-Marktanteil von sieben Prozent erreicht. Und die Erfolgsstory steht erst am Anfang: Tesla plant für das Jahr 2019 mit rund dem doppelten Absatz. Doch in den USA dürfte durch den Wegfall der US-Förderung der Höhepunkt der Nachfrage schon erreicht sein - essentiell für weiteres starkes Wachstum ist daher ein Erfolg des Autos in Europa.

