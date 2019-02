Der Schweizer Pharmakonzern Novartis bleibt interessant: Im ersten Halbjahr 2019 erfolgt planmäßig die Abspaltung der Augenheiltochter Alcon. Je fünf Novartis-Aktien bekommen die Anteilseigner dann eine Alcon-Aktie ins Depot gebucht. 2018 wurde der Umsatz und der bereinigte Gewinn (Kerngewinn) um jeweils 5 % gesteigert. Für 2019 sollen der Umsatz im mittleren einstelligen Bereich und der Kerngewinn im mittleren bis hohen einstelligen Bereich zulegen. Damit zeigen sich die Schweizer optimistischer als Konkurrenten wie Pfizer oder Johnson & Johnson. Die Dividende wird zudem das 22. Jahr in Folge erhöht und bis 2022 will der Vorstand zusätzlich eigene Aktien im Volumen von bis zu 10 Mrd. zurückkaufen. Nach der Kursdelle vom vergangenen Dezember peilt der Aktienkurs jetzt das aktuelle Jahreshoch bei 92,80 CHF an.



Bernecker Redaktion