Die am deutschen KMU-Anleihen-Markt bekannte gamigo AG, mittlerweile zum Unternehmens-Portfolio der maltesischen blockescence plc. gehörend, hat im Oktober 2018 eine neue Unternehmensanleihe mit einem Volumen von 32 Millionen Euro am Nordic Bond Market platziert. Wir haben mit dem CFO der blockescene plc., Paul Echt, über die Emission und die Ziele des Gaming-Konzerns gesprochen.

Anleihen Finder Redaktion: Hallo Herr Echt, mit der blockescence kommt zwar ein neuer Name, aber dennoch ein alter Bekannter auf den KMU-Anleihen-Markt. Wie und warum kam es zur "Übernahme" der gamigo AG? Und welche Rolle spielt CEO Remco Westermann dabei?

Paul Echt: Die gamigo AG ist das erste große Plattform-Investment von blockescence. Das Unternehmen an sich ist eine Investmentgesellschaft, die sich auf Telekommunikation, Medien und neue Technologien spezialisiert hat, insbesondere auch auf den Gaming-Bereich. Die gamigoAG ist eine effiziente Marktkonsolidierungsplattform, welche aktiv M&Abetreibt. So hat das Portfoliounternehmen seit der Übernahme in 2012 bereitsmehr als 20 Akquisitionen und Integrationen im Gaming-Bereich durchgeführt. Das Produktportfolio der gamigo AG umfasst mehr als 30 Massively Multiplayer Online-Spiele aus verschiedenen Genres und mehr als 500 Casual Games, welche das organische Wachstum vorantreiben. Mit Herrn Westermann, der langjährige Management- und Investmenterfahrung besitzt, ist die Position des CEO der blockescence optimal besetzt. Die stark wachsende Gesellschaft gamigo und der Kapitalmarktzugang von blockescence sind eine starke Kombination.

Anleihen Finder Redaktion: Seit wann gibt es die blockescence plc., warum ist der Hauptsitz in Malta gewählt und wie viele Mitarbeiter hat die Unternehmensgruppe?

Paul Echt: Uns gibt es seit 2011. Wir beschäftigen momentan knapp 350 Mitarbeiter über die Tochtergesellschaften, vor allem die gamigo AG, und befinden uns weiter auf Wachstumskurs. Malta ist das einzige Land innerhalb Europas, das Englisch als Amtssprache für börsennotierte Unternehmen ...

