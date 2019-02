Die Wiener Börse hat am Montag im Plus eröffnet. Der heimische Leitindex ATX notierte um 9.15 Uhr bei 2.980,74 Zählern um 16,77 Punkte oder 0,57 Prozent über dem Freitag-Schluss (2.963,97). Bisher wurden 195.742 (Vortag: 312.981) Aktien gehandelt (Einfachzählung).Die europäischen Leitbörsen starteten ebenfalls mit Kursgewinnen in ...

