TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben sich zu Wochenanfang mehrheitlich mit Gewinnen gezeigt. Gegen den Trend gab die Börse in Sydney allerdings leicht nach. Geprägt wurde der Handel von Zurückhaltung, da sich im Handelsstreit zwischen China und den USA weiter keine schnelle Lösung abzeichnet - auch wenn die Gespräche weitergehen. In der vergangenen Woche hatten einige Börsen der Region aufgrund der Feiern zum chinesischen Neujahrsfest zeitweise geschlossen. In China wurde nach einer einwöchigen Handelspause erstmalig wieder gehandelt. Die Börse in Tokio hatte derweil am Montag feiertagsbedingt geschlossen.

Da sie vorerst kein Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem chinesischen Amtskollegen Xi Jinping abzeichnet, schwinden die Hoffnungen auf eine Lösung des Handelskonflikts, bevor Anfang März die angekündigten US-Strafzölle auf chinesische Importe von 10 auf 25 Prozent erhöht werden. Meldungen, wonach die US-Regierung die bestehenden Zölle auch ohne Einigung zunächst bei 10 Prozent belassen wolle, sorgten jedoch für leichten Optimismus, hieß es.

Die Gespräche zwischen Chinesen und Amerikanern gehen derweil Anfang der Woche in Peking weiter. Aus den USA werden der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin erwartet. Jeder Fortschritt in den Verhandlungen dürfte von den Märkten positiv aufgenommenen werden, so Marktteilnehmer.

Chinas Börsen nach Handelspause im Plus

In Hongkong legte der Hang-Seng-Index im späten Handel um 0,6 Prozent zu. Im chinesischen Kernland ging es nach der Feiertagspause für den Schanghai-Composite um 1,4 Prozent auf 2.654 Punkte nach oben. An den kleineren Handelsplätzen stiegen der Shenzhen Composite und Chinext um 2,9 bzw. 3,5 Prozent. Marktteilnehmer sprachen hier von Nachhol- und Feiertagseffekten. Die Aktien der Alkoholhersteller Moutai und Wuliangye stiegen um bis zu 6 Prozent, einige Schweinefleischproduzenten erhöhten sich um das Tageslimit.

Die Aktien von Beijing Jingxi Culture stiegen in Shenzhen um das Tageslimit von 10 Prozent und erreichten ein Siebenmonatshoch. Ein Kinofilm - "Wandering Earth" - des Entertainmentkonzerns kam an den Kinokassen während der Feiertage überaus gut an. Auf den Film entfielen rund 35 Prozent der Ticketverkäufe von umgerechnet rund 860 Millionen Dollar. Für den Co-Produzenten China Film ging es um 2,2 Prozent aufwärts.

Der Taiex in Taiwan notierte 0,7 Prozent fester. Um 3,3 Prozent nach unten ging es hier für die Aktien von Taiwan China Airlines. Ein andauernder Pilotenstreik belastet den dortigen Luftfahrtsektor. Betroffen sind demnach Flüge nach China, Hongkong und Japan, wobei die Fluggesellschaft seit Streikbeginn am Freitag 50 Flüge gestrichen hat.

In Sydney fiel der S&P/ASX 200 um 0,2 Prozent. Belastet wurde er von der Schwäche des Finanzsektors, wo es nach der Rally in der Vorwoche zu Gewinnmitnahmen. NAB verloren 1,6 Prozent und ANZ 1,3 Prozent. Für Westpac ging es um 1,5 Prozent abwärts. Von steigenden Eisenerzpreisen in China profitierten hingegen Rohstoffwerte. Fortescue stiegen um 3,5 Prozent. Für BHP und Rio Tinto ging es um 2,0 bzw. 1,8 Prozent aufwärts.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.060,80 -0,18% +7,34% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) geschlossen Kospi (Seoul) 2.180,73 +0,17% +6,84% 07:00 Schanghai-Comp. 2.653,90 +1,36% +6,42% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 28.104,36 +0,57% +8,08% 09:00 Taiex (Taiwan) 10.004,25 +0,72% +2,85% 06:30 BSE (Mumbai) 36.439,44 -0,29% +0,81% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9.10 Uhr % YTD EUR/USD 1,1321 +0,0% 1,1319 1,1336 -1,3% EUR/JPY 124,50 +0,2% 124,30 124,43 -1,0% EUR/GBP 0,8766 +0,1% 0,8755 0,8761 -2,6% GBP/USD 1,2914 -0,1% 1,2931 1,2941 +1,4% USD/JPY 109,98 +0,2% 109,81 109,76 +0,3% USD/KRW 1124,79 +0,0% 1124,50 1122,52 +0,9% USD/CNY 6,7770 +0,5% 6,7448 6,7448 -1,5% USD/CNH 6,7870 +0,0% 6,7837 6,7775 -1,2% USD/HKD 7,8471 +0,0% 7,8469 7,8462 +0,2% AUD/USD 0,7097 +0,1% 0,7092 0,7084 +0,7% NZD/USD 0,6759 +0,1% 0,6755 0,6759 +0,7% Bitcoin BTC/USD 3.597,50 -0,8% 3.625,50 3.361,13 -3,3% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 52,06 52,72 -1,3% -0,66 +13,9% Brent/ICE 61,71 62,10 -0,6% -0,39 +13,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.311,43 1.314,32 -0,2% -2,89 +2,3% Silber (Spot) 15,76 15,84 -0,5% -0,08 +1,7% Platin (Spot) 792,50 799,50 -0,9% -7,00 -0,5% Kupfer-Future 2,78 2,81 -1,0% -0,03 +5,7% ===

