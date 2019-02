Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für L'Oreal nach Umsatzzahlen des Kosmetikkonzerns für das Schlussquartal 2018 von 222 auf 231 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe in Reaktion darauf seine Schätzung für das Umsatzwachstum aus eigener Kraft für 2019 angehoben, schrieb Analyst Fulvio Cazzol in einer am Montag vorliegenden Studie. Dagegen habe er die Margenprognose leicht gesenkt./gl/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2019 / 22:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2019-02-11/09:56

ISIN: FR0000120321