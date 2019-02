Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Iberdrola vor einer Kapitalmarktveranstaltung des spanischen Versorgers von 7,40 auf 7,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Iberdrola dürfte die Ziele für 2022 dank steigender Energiepreise, höher Investitionen in Erneuerbare Energien und digitalisierungsbedingter Einsparungen anheben, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Montag vorliegenden Studie. Entsprechend seien steigende Konsensschätzungen für das Ergebnis je Aktie (EPS) möglich. Allerdings sei die Flexibilität der Bilanz begrenzt und es drohten Regulierungsrisiken./gl/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2019 / 22:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0010 2019-02-11/09:58

ISIN: ES0144580Y14