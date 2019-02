Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Airbus von "Buy" auf "Conviction Buy List" hochgestuft und das Kursziel von 127 auf 142 Euro angehoben. Im Übergangsjahr 2019 stünden beim Flugzeugbauer nicht nur personelle Veränderungen auf dem Chefsessel und dem Finnazvorstandsposten an, schrieb Analyst Chris Hallam in einer am Montag vorliegenden Studie. In den kommenden fünf Jahren sollte auch das operative Ergebnis (Ebit) dank des Wachstums bei den Modellen A320neo und A350 schneller wachsen als in der Vergangenheit, während die Produktrisiken sänken./gl Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2019 / 22:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0011 2019-02-11/10:00

ISIN: NL0000235190