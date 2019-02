Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Gerresheimer vor Jahreszahlen von 70 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Spezialverpackungshersteller dürfte in den kommenden zwölf bis 24 Monaten zwar seinen Umsatz aus eigener Kraft steigern, schrieb Analystin Veronika Dubajova in einer am Montag vorliegenden Studie. Ihre operativen Ergebnisschätzungen (Ebitda) für die Jahre 2020 bis 2022 lägen indes unter den Konsensprognosen./gl/men Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2019 / 03:25 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0012 2019-02-11/10:03

ISIN: DE000A0LD6E6