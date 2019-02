Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat die Aktie des Ingenieurdienstleisters Bertrandt von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 78 auf 60 Euro gesenkt. Der Preisdruck dürfte in allen Geschäftsbereichen zunehmen, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Kampf um Experten für neue Technologien im Bereich Autonomes Fahren mit großen Zulieferern wie Continental und Bosch sollte die Personalkosten deutlich in die Höhe treiben./gl/men Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2019 / 08:26 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2019 / 08:26 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0013 2019-02-11/10:06

ISIN: DE0005232805